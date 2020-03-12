市場憂心疫情 台指期夜盤跌破萬點
由於市場擔心新冠肺炎疫情將造成經濟傷害，美股12日開盤後道瓊工業指數再度重挫1,696點或7.20%，熔斷機制再度啟動。同時間，台指期夜盤也大跌約375點或3.62%，宣告跌破萬點大關。
期交所12日表示，由於美股與台股指數變動過大，加上保證金要涵蓋兩天變動風險，因此宣布調高部分商品的保證金。
期交所公告調整小型台指期貨契約 (MTX)、台股期貨契約 (TX)、美國道瓊期貨契約 (UDF)、美國標普500期貨契約 (SPF)、美國那斯達克100期貨契約 (UNF)、布蘭特原油期貨契約 (BRF)。
以及台指選擇權契約 (TXO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A值)、風險保證金最低值 (B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自13日一般交易時段結束後起實施。
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