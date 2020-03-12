市場憂心疫情 台指期夜盤跌破萬點

本周疫情於全球擴散持續，美股再次湧現大逃殺走勢，資金轉向具避險概念的美債、黃金及日圓等商品避險，台股雖有八大行庫銜命買超抵禦外資期現貨龐大倒貨壓力。兆豐期貨分析師郭偉政表示，但仍須提防疫情惡化致外資賣壓繼續擴大，進而逼迫市場停損賣壓潮湧現的恐慌走勢出現。

2020-03-12 14:19