快訊

美國國會暫停對外開放 已有議員關閉華府辦公室

市場憂心疫情 台指期夜盤跌破萬點

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

由於市場擔心新冠肺炎疫情將造成經濟傷害，美股12日開盤後道瓊工業指數再度重挫1,696點或7.20%，熔斷機制再度啟動。同時間，台指期夜盤也大跌約375點或3.62%，宣告跌破萬點大關。

期交所12日表示，由於美股與台股指數變動過大，加上保證金要涵蓋兩天變動風險，因此宣布調高部分商品的保證金。

期交所公告調整小型台指期貨契約 (MTX)、台股期貨契約 (TX)、美國道瓊期貨契約 (UDF)、美國標普500期貨契約 (SPF)、美國那斯達克100期貨契約 (UNF)、布蘭特原油期貨契約 (BRF)。

以及台指選擇權契約 (TXO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A值)、風險保證金最低值 (B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自13日一般交易時段結束後起實施。

期貨 台股指數 台指期

延伸閱讀

因應股市震盪 期交所13日起調高期貨保證金

3月台股期指 跌457點

美股現熊蹤 台股防停損潮

美股現熊踨 台股防停損潮

相關新聞

元大金 廣招6類30儲備幹部

因應金融科技與國際化發展趨勢，元大金控（2885）廣招人才加入，今（2020）年儲備幹部（MA）計畫預定招募六大類職務，包括：投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易共30位MA，為歷年來徵才人數最多，其中，國際營運類特別從經營管理類獨立出來招募，顯見元大金控重視國際人才的培養，已有多位MA派駐海外。

財經皓角／降息戰「疫」 通膨應不致來攪局

3月初，聯準會無預警降息2碼基準利率，市場預期月中可能持續降息，引發新一波全球央行降息風。有投資者擔心，降息代表變相貨幣寬鬆，大規模釋放資金到市場，會不會讓通膨加速，讓民眾放在銀行的資產價值反而縮水？

美股現熊蹤 台股防停損潮

本周疫情於全球擴散持續，美股再次湧現大逃殺走勢，資金轉向具避險概念的美債、黃金及日圓等商品避險，台股雖有八大行庫銜命買超抵禦外資期現貨龐大倒貨壓力。兆豐期貨分析師郭偉政表示，但仍須提防疫情惡化致外資賣壓繼續擴大，進而逼迫市場停損賣壓潮湧現的恐慌走勢出現。

台指期 外資中性布局

股期雙市昨（11）日開高走低，指數齊步失守10,900點關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單增加4,244口攀升至2.5萬口，展望盤勢，儘管全球央行可能擴大寬鬆救市，但疫情持續蔓延，台指期短線操作宜謹慎。

期貨商論壇／可成期 盯5日線

台股昨（11）日受美股報復性強彈帶動開高，一度試圖挑戰11,100點，不過後來挑戰年線功敗垂成，反倒在12時30分後翻黑下殺，收盤大跌百點並創2020年收盤新低價。

期貨商論壇／輕原油期 保守看

上周OPEC會後，不但未達成原油進一步減產協議，美、俄、沙等產油國間的博弈拖累國際原油價格下滑近30%。所幸美國總統川普提出薪資稅調降的救股市計畫，激勵油價反彈，周二（10日）4月輕原油期貨漲10.4%，以34.36美元作收。

群益期引進微型商品 一個月交易逾10萬口

CME（芝加哥期貨交易所）近期推出了微型指數期貨，為傳統小型合約規模的十分之一；對於投資者來說，只需要更少的保證金，便能參與投資美國指數。

全民權證／台積電 挑逾60天

台積電（2330）受惠農曆年前IC客戶投片強勁，加上7nm產能持續滿載，預估第1季營收僅小幅季減3~4%。法人看好，儘管新冠肺炎於1月23日武漢封城後爆發，但由於12吋晶圓生產設計到量產時間存在二至三個月的時間，因此第1季出貨並未受到影響，台積電目前仍維持首季財測。

全民權證／世紀鋼 二檔聚光

世紀鋼（9958）累積工程接案40億元，以台中商銀辦公與旅館案量19.5億元最大，其他還有中華郵政資訊中心新建工程與新光鋼新澄物流中心新建工程等。

全民權證／晶技 優選價外15%

頻率元件廠晶技（3042）2月營收6.75億元，月增3.3%，年增57.6%累計今年前二月營收13.3億元，年增27.9%。

權證／信驊、致伸 瞄準稍價外

股市進入震盪期，法人開始精選個股操作，其中，信驊（5274）及致伸（4915）因業績具成長性，所以，受到法人關注。權證發行商表示，因近期股市變數較多，可用權證參與行情。

最牛一輪／矽力利多 元大97搶鏡

矽力-KY（6415）在電信、網絡、伺服器及存儲領域上持續布局，市場前景看好，股價近日嘗試站穩所有均線上。

熱門新聞

全球股災再現 台股盤中重挫逾500點、近60檔個股跌停

玉山金宣布股利1.588元 現金殖利率2.85%

台股跌太慘 金管會啟動穩股第一階段

台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

台股跌幅居東亞之冠 法人直指這原因

元大金獲利佳股息看增 現金殖利率估5%起跳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。