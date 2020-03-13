期貨商論壇／選擇權 操作賣權

台指期籌碼及選擇權籌碼部分，外資、投信、自營商整體期貨部位受到疫情持續升溫，帶動台指期部位轉為空單部位，加上，目前美國、歐元區疫情恐有加重之風險之下，投資人後市仍可留意賣權價差之應用。

目前選擇權合約最大獲利中心點10,500點，未平倉最大序列上檔在10,700點，下檔在10,000點，買權賣權波動率回升至20%以上，未平倉（OI）P/C Ratio回檔至149.1%，顯示在疫情升溫下，帶動隱含波動率上升，並導致台指回跌至10,300點附近。

未來台指行情會出現兩大情境，首先，以資金面觀察，新台幣仍有上揚動能，市場對於台指未來走勢維持樂觀，若後續搭配海外經濟回溫，加上武漢肺炎疫情緩解之補庫存效應推動，台指買權長線有望持續向上，惟短期來看，台指將持續受到短期市場波動影響，建議長線操作可多加留意買權多頭價差應用。

以目前短線市場情勢觀察，疫情短期恐難以緩解，後市需多加留意台股賣壓是否轉為擴大，在賣壓仍有可能出籠之下，投資人短期仍可透過賣權價差及價外賣權對於台股投資部位進行避險。（富邦期貨提供）