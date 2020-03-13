期貨商論壇／廣達期 中性偏多

代工大廠廣達（2382）反應新冠肺炎疫情衝擊營運，2月合併營收達491.94億元，單月營收跌破500億元大關，月減21.8%、年減21.7%，創2009年6月以來單月新低。其中，2月筆電出貨量110萬台，月減45%，累計今年前二月合併營收1,121.52億元，年減24.1%。廣達表示，中國大陸廠區陸續復工，每天都有新進度，但2月部分員工仍需自主隔離、物流等問題，導致營運不理想，隨著3月員工返崗復工，營運將優於2月，但第1季為傳統淡季，預期出貨量下滑趨勢不變，能好多少得看零組件供應、內陸交通狀況而定。

就技術面觀察，廣達昨（12）日受到大盤重挫拖累，以長黑K棒跌破重要支撐年線，但盤中出現低接買盤進場，留下了長下影線，目前年線仍為上升走勢，短線有機會隨著大盤回穩而反彈，因此建議以中性偏多看待為宜。

建議廣達個股期貨在跌破前波低點前，投資人逢拉回即可分批進場買進，由於期貨交易均有高度投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）