台指期 修正壓力未歇

股期雙市昨（12）日開低走低，指數齊步重挫回檔；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單加碼6,091口至3.1萬口，展望盤勢，由於新冠肺炎近日於歐美快速擴散，全球經濟恐受明顯衝擊，台指期修正壓力持續。

現貨與期貨行情走勢方面，周三由於世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎為全球大流行病，加上美國總統川普政府缺乏財政刺激細節，美股四大指數再度重挫吞噬周二的反彈漲幅，三大指數跌幅落在4.7%~5.8%不等。

昨天台指期開盤委買口數大於委賣口數，但追價買盤不強，現貨開盤後大筆賣單開始敲出台積電（2330）為首的各權值股，尤其9時50分後賣壓更是傾巢而出，10時過後台指期一度跌至10,161點。雖然隨後出現低接買盤進場收斂跌幅，但10,400反壓仍是未能順利站穩，終場台指期下跌457點或4.2%至10,367點，成交口數為33萬口。

價差方面，台指期逆價差縮至55.32點，電子期逆價差縮至2.01點，金融期逆價差縮至4.96點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超451億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加863口至2,538口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加6,091口至3萬1,854口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是增加4,099口至1萬2,183口。

永豐期貨指出，昨天亞股全面重挫，台股下影線打在去年8月下旬的前波低點，短線上或有多方抵抗，但在國際股市尚未出現明顯止跌跡象前，仍不建議過早抄底進場。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選偏空格局，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，昨天新台幣再度走貶，目前外資賣壓籠罩權值股，短線在年線支撐明確失守下，台股以震盪偏空看待。

期貨分析師認為，整體而言，全球新冠肺炎疫情恐慌不止，台指期昨天摜破10,400點關卡，均線呈現空頭排列，期現貨仍然呈現逆價差。展望盤勢發展，由於新冠肺炎近日於歐、美快速擴散，全球經濟恐受明顯衝擊，台指期修正壓力持續。