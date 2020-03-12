期貨商論壇／輕原油期 保守看

經濟日報 / 記者王皓正整理

上周OPEC會後，不但未達成原油進一步減產協議，美、俄、沙等產油國間的博弈拖累國際原油價格下滑近30%。所幸美國總統川普提出薪資稅調降的救股市計畫，激勵油價反彈，周二（10日）4月輕原油期貨漲10.4%，以34.36美元作收。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，新冠肺炎疫情在歐洲多國快速發展，除傳出以色列將規畫全境封閉式管理外，義大利確診數超過萬人亦挑動市場避險情緒。上周OPEC會後，原先市場寄望的擴大減產計畫落空，為近期拖累原油價格的主要利空因素。

在籌碼面部分，截至3月3日當周CFTC大額交易人報告中，以長線資金為主的管理基金與短線投機交易的多頭部位呈現下降，顯示國際資金未因原油價格跌深而有回流風險資產動作。

近期除了美國能源情報署（EIA）將公布短期能源前景報告與原油庫存變動外，OPEC的3月月報中，產油國減產量也是值得注意數據，即便輕原油期貨短線跌幅已大，但在技術面上要面對上方短期均線壓力，在未帶量站上該線之前仍應保守看待原油價格走勢。（國泰期貨提供）

原油價格 期貨

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