期貨商論壇／可成期 盯5日線

台股昨（11）日受美股報復性強彈帶動開高，一度試圖挑戰11,100點，不過後來挑戰年線功敗垂成，反倒在12時30分後翻黑下殺，收盤大跌百點並創2020年收盤新低價。

台股盤面重點仍在蘋果與蘋概股表現，蘋果周二股價大漲7.2%，守穩半年線支撐，一度激勵蘋概股昨日普遍開高。今年表現強於其他蘋概股的可成，周二盤後公布2月合併營收20.22億元，較上月銳減74.4%，年減41.3%，創九年新低紀錄。

針對2月業績，可成表示，主要受疫情影響，因仍處逐步復工階段，加上物流不易，因此衝擊較大，目標3月底前逐步回到正常軌道，但仍需密切觀察實際稼動狀況。

由技術面看，可成2月領先蘋概與台股創下今年新高後，不敵全球股災同步拉回，周一受國際油價暴跌20%引發系統性風險，股價跳空跌破前低支撐後，短中期均線全數彎頭向下破壞原先多頭反彈架構，若近期可成無法反彈站回5日線反壓，仍可能出現一波補跌走勢，投資人可適度利用期交所的可成股票期貨多空靈活特性，適度參與本波可成技術面轉弱後的修正行情，惟須嚴設停損停利機制。（永豐期貨提供）