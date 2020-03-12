台指期 外資中性布局

股期雙市昨（11）日開高走低，指數齊步失守10,900點關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單增加4,244口攀升至2.5萬口，展望盤勢，儘管全球央行可能擴大寬鬆救市，但疫情持續蔓延，台指期短線操作宜謹慎。

現貨與期貨行情走勢方面，周二消息傳出中國大陸國家主席習近平抵武漢視察防疫，象徵中國大陸疫情得到控制，美國總統川普釋出救市計畫，激勵美股收盤前兩小時急拉強彈，三大指數漲幅均直逼5%。

不過，周三美股電子盤出現1%以上跌幅回落，拖累台指期較夜盤疲弱，雖然昨天現貨開盤後，台指期一度站上「萬一（11,000點）」大關，但追價力道薄弱，午盤過後跌幅迅速放大，終場台指期跌160點或1.46%至10,821點。價差方面，台指期逆價差擴至69.75點，電子期逆價差擴至2.72點，金融期逆價差擴至5.8點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超283.53億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,647口至1,675口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,244口至25,763口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則減少3,232口至8,084口。

永豐期貨指出，台股昨天日K呈現實體中黑留上影線，技術面顯示上檔反壓較重，近期國際股市上下洗刷劇烈，急漲急跌，建議投資部位應縮小，不過度預設立場。

群益期貨表示，隨美股跌深反彈，台股早盤開高，盤中一路區間整理後，尾盤隨國際盤弱拉低，成交量縮減。目前全球疫情持續蔓延，台股上檔賣壓沉重，短線續測年線支撐，台股區間整理看待不變。

在選擇權方面，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼呈中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1.3萬口，買權OI增量大於賣權，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前上檔壓力沉重。

整體而言，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多格局，月選中性格局，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨天開高走低，目前多空持續拉鋸，短線若再放量下跌，台股將加速走跌幅度。