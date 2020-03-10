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避險情緒濃 吳佩奇：買進跨式因應

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
國泰國泰期貨分析師吳佩奇 圖／國泰證期提供
國泰國泰期貨分析師吳佩奇 圖／國泰證期提供

國泰國泰期貨分析師吳佩奇表示，即便美國2月的新增非農就業表現優於市場預期，聯準會緊急降息2碼的動作仍不敵市場對疫情擴散的恐慌，國泰證期分析師吳佩奇指出，美股因此出現近期罕見的上下洗刷走勢。

另一方面，OPEC會後不但未達成進一步減產協議，沙烏地阿拉伯反而宣布4月將原油日產量提升至1,000萬桶的消息，拖累國際油價一天之內下跌超過二成，昨（9）日台股更直接跳空開低跌破年線，收盤並失守11,000整數關卡。

吳佩奇表示，從籌碼部分觀察，波動率指數（VIX）值創28.72%的近高，代表整體市場多空態度的選擇權未平倉多空比下滑到121%，大額交易人在期貨的部位轉而站在空方。然而，外資上周在期貨與選擇權出現交易方向不一致，顯示在大幅波動的行情下，套利交易轉為活絡。

短線走勢受避險情緒影響的情形下，買進跨式（同時買進同履約價的買權與賣權）應是較適當的做法。

國泰 期貨 選擇權

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