疫情蔓延、油價襲擊 台股重挫344.17點收10,977

全球疫情蔓延不止，美股期貨電子盤上午重挫，拖累亞股今天同步走跌。台股承受來自外資龐大賣壓，大盤指數開低走低，盤中重挫300逾點，多頭企圖在年線及1萬1100點關卡之上，建立支撐防線。台股終場收盤重挫344.17點，收在10,977.64點，收在最低點。

美股期貨電子盤上午殺至跌停價，美股三大期指中的小SP及小那斯達克跌至5%後，到今晚美股開盤前，僅能維持5%範圍內的交易。深怕今晚美股暴跌，亞股今天同步出現龐大賣壓，日股早盤跌幅逾6%、韓股跌幅超過4%，連原本具支撐的陸股，也出現超過2%跌幅。

權值股受到不小的賣壓襲擊，台積電跌幅超過2.5%，大立光跌幅超過3%，可成、南亞科、聯發科跌幅超過4%，國巨重挫5%。金融股的富邦金、中壽與元大金超過3%，國泰金及玉山金也跌2%以上。

台灣期交所的美股道瓊期貨近月合約盤中下挫1300逾點，跌幅超過4%。美國納斯達克期貨近月合約跌幅逾5%。

投資專家表示，除了疫情擴大蔓延之外，油價重挫透露出對未來產業需求的警訊，影響投資機構研判後續的景氣衝擊面，今天的殺盤爆出巨量，包括美國10年債券殖利率剩下0.484%，顯示持股者有先賣先贏、賣股換現金的想法。

綜合受訪證券及期貨分析師看法，各國央行擬採行寬鬆貨幣政策，發揮的功效將被部份抵銷。在不確定因素增加後，全球股市將隨著疫情發展重新回測低點。國內電子業2月營收普遍低迷，3月能否步上正軌仍有疑問。不過，與疫情相關的醫材、設備、原料藥及疫苗股相對有機會脫穎而出，短線可多加注意。