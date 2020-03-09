台股開盤大跌100.05點 開低走低

由於全球疫情蔓延不止，台股今（9）日開盤指數為11,221.76點，下跌100.05點。

台指期今早開盤下跌294點，跌破台指期年線11力136位置。

日盛投顧表示，台股明顯出現波動，下方年線約11,076點為多空關鍵分水嶺，考量近期國際股市震盪幅度加劇，操作不宜躁進，若搶進高檔強勢股，須多加注意資金比重控管。

後續選股方向，可追蹤雖逢營收利空，但股價不跌的個股。此外，時序已進入3月，投信月底將結算第一季季績效，近日可留意投信介入的中小型題材股，族群方面可關注ABF載板、CCL銅箔基板、記憶體、散熱、伺服器，並持續留意供應鏈產能回升情況。

新冠肺炎疫情蔓延至90幾國，繼韓國之後，義大利等歐洲國家也出現連環爆，美國近兩週繼華盛頓州、佛州、加州之後，紐約成為全美第六個宣布進入緊急狀態的州，全球消費者不出門購物、旅遊或外食，導致內需產業急凍；原先大陸疫情導致的原物料、電子產品供應鏈衝擊，已令今（2020）年景氣蒙上陰影。

全球疫情擴大，將來產品需求也可能不足，各國央行的寬鬆貨幣政策，發揮的功效將被部份抵銷。在不確定因素增加後，全球股市將隨著疫情發展重新回測低點。期貨分析師表示，國內電子業2月營收普遍低迷，3月能否步上正軌仍有疑問，因此，與疫情相關的醫材、設備、原料藥及疫苗股相對有機會脫穎而出，短線可多加注意。