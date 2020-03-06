期貨商論壇／選擇權 上檔有壓

美國前副總統拜登在民主黨總統初選中，逆轉勝對手桑德斯，強勢席捲南方各州，激勵美國股市周三大漲收高，台股昨（5）日開出後則是震盪走揚，終場加權指數上漲122點至11,514點。

整體而言，台股多方力道再度抬頭，接下來將觀察2月24日的空方缺口能否順利回補；選擇權市場方面，進一步就周選擇權的未平倉量來觀察分析，目前最大量支撐區落在11,050點至11,100點附近，而上檔最大量的壓力區，則是落在11,600點至11,700點之間。

不過，昨天雖然強漲1%以上，但上檔壓力增加的程度相對較高，11,500點之上有四檔合約的未平倉都增加超過5,000口，也顯示雖然盤勢走強，但反壓相對加重。

此外，現階段VIX指數則是呈現下降3.18至19.37，創下近六個交易日以來的新低，顯示市場的恐慌情緒有漸漸下降的趨勢。（永豐期貨提供）