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期貨商論壇／智邦期 觀察季線

經濟日報 / 記者王皓正整理

全球股市近期因疫情因素，波動度非常大，美股道瓊指數一天常波動超過千點，使選股難度升高。目前選股要訣在於強勢股為主，才能在動盪的股市站穩腳步，公司也必須處於產業領頭羊，推薦的股票期貨是網通概念股智邦（2345）。

智邦日前宣布設立技術長辦公室，專注於新興技術發展，後續也有路由器商機。智邦也預估今年下半年開始量產，雖然要到大量生產需等到明年，但站穩腳步才能在市場上立足穩定。

群益期貨分析師容逸燊表示，龍頭級類股在政府需要護盤的時候，會優先被帶動，雖然不清楚疫情何時才能穩定，畢竟正處於疫情感染的擴散期，但隨著治療方法的問世，未來行情也可望轉趨穩定。

至於操作策略，還是要跟著國際股市及大盤來發動，短線可以先以季線為主，如能站穩季線，也可望能化解破底危機，轉危為安。（群益期貨提供）

疫情 期貨 智邦

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