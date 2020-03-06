台指期反彈 謹慎看待

股期雙市昨（5）日開高走高，指數齊步震盪收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單加碼2,767口至2.9萬口，展望盤勢，雖然主要國家央行陸續擴大寬鬆，有利台指期行情回穩，但仍須留意新冠肺炎疫情發展。

現貨與期貨行情走勢方面，周三美國股市大漲收高，三大指數漲幅落在3.8%~4.5%不等，台指期夜盤也大漲0.7%回應。

台股昨天震盪走揚，在聯發科（2454）開高走高帶動下，台股盤中衝到11,525點，且未出現大幅賣壓拉回，終場加權指數上漲122點至11,514點；台指期則延續反彈，蘋概權值紅盤呈現，金融雙雄國泰金、富邦金上漲約1%，傳產族群亦有不錯表現，終場台指期收漲134點至11,492點，成交口數約為11.2萬口。

價差方面，台指期逆價差縮至22.82點，電子期逆價差縮至0.89點，金融期逆價差縮至2.63點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超31億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,425口至8,171口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,767口至29,764口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加2,863口至6,797口。

永豐期貨指出，台股在國際股市激勵下以連三紅反彈回半年線之上，多方力道再度抬頭，接下來將觀察2月24日的空方缺口能否順利回補，而雖然大陸股市近期表現強悍，但美股道瓊面臨整數關卡與年線27,000點反壓，操作上還是逢彈謹慎以對為宜。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多不變，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股目前回到區間之中，短線仍待量能明顯放大回升後，台股方能走出區間格局。

期貨分析師認為，台指期昨天開高走高，並站上10日均線，期現貨逆價差收斂；展望盤勢發展，近日包括美國聯準會等主要國家央行陸續擴大寬鬆，有利台指期行情回穩，但仍須留意新冠肺炎疫情發展。