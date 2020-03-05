期貨商論壇／選擇權 短打賣權

經濟日報 / 記者王皓正整理

G7電話會議雖無明確表示明確救市政策，美聯準會緊急發布聲明降息2碼，一度帶動美股走高，惟受到美國疾病管制與預防中心CDC發布聲明表示，新冠肺炎風險為高度風險，加上聯準會突如其來降息舉動，市場解讀偏向悲觀，帶動VIX波動率指數再度出現上揚。

目前選擇權合約最大獲利中心點11,500點，未平倉最大序列上檔在12,000點，下檔在11,200點，買權賣權波動率回升至20%以上，未平倉（OI）P/C Ratio回檔至135.7%，台指回跌至11,300點附近。

未來台指行情上仍會出現兩大情境，首先，全球央行仍維持寬鬆基調，搭配聯準會降息政策推出，新台幣仍有持續上揚動能，市場對於台指未來行情走勢維持樂觀，若後續搭配海外經濟開始回溫，加上新冠肺炎疫情緩解之補庫存效應推動之下，台指買權長線將有望持續向上。建議長線操作上，可多加留意買權多頭價差之應用；且疫情短期恐難以緩解，後市需多加留意台股賣壓是否轉為擴大，在賣壓仍有可能出籠情況下，投資人仍可透過賣權價差及價外賣權對於台股投資部位進行避險。（富邦期貨提供）

降息 聯準會 台股

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