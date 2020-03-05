期貨商論壇／選擇權 短打賣權

國內IC設計大廠聯發科（2454）去年的全年營收2,462.22億元、年增3.4%，營收較2018年同期營收增加的主因，是因為手機及部分消費性電子產品需求成長。毛利率則是拉高至41.9%，創下近四年的新高，因為有利的產品組合。受惠4G手機市占率續揚，加上成長型產品、智慧家庭產品線穩定發展，每股純益（EPS）也來到14.69元，較2018年的13.26元高。

2020-03-05 02:50