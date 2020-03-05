期貨商論壇／聯發科期 可偏多

國內IC設計大廠聯發科（2454）去年的全年營收2,462.22億元、年增3.4%，營收較2018年同期營收增加的主因，是因為手機及部分消費性電子產品需求成長。毛利率則是拉高至41.9%，創下近四年的新高，因為有利的產品組合。受惠4G手機市占率續揚，加上成長型產品、智慧家庭產品線穩定發展，每股純益（EPS）也來到14.69元，較2018年的13.26元高。

展望今年首季，聯發科指出，新冠肺炎持續蔓延，不過在產品、業務多元布局下，營收仍可望較去年成長，估落在550億至602億元間，季減7%至15%，年增4%至14%，毛利率則預估落在40.5%至43.5%。另外，執行長蔡力行還強調，聯發科長期累積的技術投資強化公司在全球市場的競爭力，今年毛利率將維持目前水準，營業利益則會有雙位數成長。就技術面觀察，聯發科股價波段跟著大盤回檔修正，回測到年線有撐，出現初步止跌訊號，且下檔重要支撐年線持續向上走升，有利於股價反彈，因此建議以中性偏多看待為宜。建議聯發科個股期貨（DVF）短線上未跌破年線以前，逢拉回即可分批進場買進。（元富期貨提供）