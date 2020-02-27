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東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

美股大逃殺 台指半年線岌岌可危

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

本周因疫情逐漸於全球擴散，美股湧現大逃殺走勢，資金轉向具避險概念的美債，美國10年期公債殖利率一度觸及 1.3055 低點，30年期殖利率更創下歷史新低。

台股雖有八大行庫銜命買超，以抵禦外資在期、現貨市場龐大倒貨壓力；兆豐期貨分析師郭偉政表示，仍須提防疫情惡化，外資賣壓繼續擴大，進而逼迫市場停損賣壓潮湧現的走勢出現。

外資昨（26）日大幅賣超現貨341億元；台指期淨多單留倉部位大減至20,556口，選擇權淨空單部位大增至5.88萬口。

昨（26）日 美股三大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌123.77點、S&P 500指數下跌11.79點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲15.16點、費城半導體指數上漲3.84點。

美國警告，新冠肺炎疫情已蔓延全球並擴散至美國，即將成為大型流行病，這警告讓道瓊指數重挫，累計下跌超過2,000點；不過，因疫情減少外出，美股昨日影音大廠網飛 （Netflix）領漲，帶動尖牙股（FAANG）漲勢，使科技半導體股於跌勢翻揚。台灣期交所盤後3月台指期最後收盤價下跌14點，收盤為11,407點，成交量較前一日擴增至120,186口。

郭偉政表示，就台指期技術面來看，目前台股持續受新冠肺炎病毒疫情衝擊，指數下探回測半年線支撐，由於美股道瓊期貨已失守年線，本周台指半年線支撐岌岌可危，若美股跌勢不止，台股仍有下探年線的可能。

就基本面來看，隨著疫情擴散全球，迫使川普由印度出訪後，因疫情嚴峻急返回國召開記者會，但今日市場顯然未受未川普記者會信心喊話而減少拋售持股，資金明顯仍有股市撤離返往債市。

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受新冠肺炎疫情擴散衝擊全球，美股短線再度受挫影響，亞股昨（26）日全面走跌，台指期開低後一路橫盤震盪，指數終場下跌逾百點；期貨商指出，昨日新台幣走升，台股在疫情延燒全球避險賣壓再度出籠下，短線將續測底部支撐。

期貨商論壇／選擇權 操作價差

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯邦疾病控制和預防中心預告疫情恐進一步擴散，美國恐爆社區傳染，此番言論促使美股短線爆量下殺，道瓊指數繼24日狂瀉逾千點後，25日以平高盤開出，賣壓再次湧現，盤中一度摜破27,000點整數關卡，終場大跌約879點，兩天狂瀉超過1,900點，連四黑，滑落到近三個月新低，美股四大指數皆跌破去年封關水準。

期貨商論壇／榮成期 長線布局

近期美國疫情控制中心表示，美國出現新型冠狀病毒社區感染已是不可避免事情，導致美股投資人擔憂疫情擴散，道瓊指數兩天跌掉了1,900點，成為2008年10月以來最大連續兩天跌幅。

全民權證／聯茂 二檔有潛利

聯茂（6213）受惠中國聯通將加快5G基地台建置、中國大陸客戶深南股價大漲，加上現增訂價後外資及投信密集進場回補，近日不畏空方壓力，昨（26）日股價拉出連三紅，創本波反彈以來新高價位。

全民權證／亞德客 押逾100天

新冠肺炎疫情持續擴散，多數產業出現原料斷鏈缺口，但也出現少數受惠股。受中國大陸口罩及防護衣等醫療器材業者大量添購自動化設備，對氣動元件需求拉高，亞德客-KY（1590）出現急單效應。

全民權證／南電 挑價內外10％

南電（8046）看好5G網通設備、SiP載板以及HDI等市場商機，投資中國昆山廠4,800萬美元，以配合主要客戶需求將投資HDI和載板產能，預期新設備最快今年下半年加入營運。

鈊象、網龍 選逾90天

新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區持續擴大，帶動宅經濟持續發燒，有助國內遊戲商鈊象（3293）、網龍（3083）等遊戲族群業績成長，目前業者都推出新遊戲或進行遊戲改版，希望激勵玩家消費力道，提升本季業績；權證券商指出，看好遊戲族群的投資人，可利用權證參與。

最牛一輪／世紀鋼靚 兆豐96拉風

世紀鋼（9958）離岸風電基礎設施將加速推展，法人指出，世紀鋼自去年8月開始生產離岸風電開發商沃旭的81根基樁，加上台北港的主要生產廠房今年陸續投產，並維持至少三年滿載，市場預期世紀鋼今年營運將翻倍成長，成長動能強勁。

滬深2X、T50反1 四檔夯

新冠肺炎疫情持續衝擊資本市場，但陸股、台股反應大不同，陸股受到政府大放資金的利多，相對抗跌，台股則是美股補跌牽動，昨（26）日持續重挫。權證發行商表示，投資人可透過元大滬深300正2 (00637L）、元大台灣50反1（00632R）等正反、槓桿型ETF衍生的權證商品掌握投資契機。

鴻海、原相 認購帶勁

美股連二日下殺補跌，台股昨（26）日拉回106點，回測半年線，鴻海（2317）、原相（3227）兩檔相對抗跌，券商認為，籌碼良性換手後有機會領先反彈，偏多投資人可逢低透過權證布局，擴大獲利空間。

退休理財／元大證力薦高股息優質龍頭基金

退休理財規畫一直是投資人關切議題，尤其近年股市震盪幅度加劇，投資人自行操作風險升高。元大證券財富管理力薦即將推出的元大台灣高股息優質龍頭基金。元大證券總經理黃維誠表示，這檔基金綜合元大台灣50、元大高股息、元大台灣ESG永續及元大全球未來通訊等四檔基金的特色，尤其採每月+年終配息，可以同時追求「高成長」與「高股息」，很適合作為退休規劃的理財方案之一。

期貨充電站／短線多空拉鋸 黃小玉轉震盪

義大利周末因新冠肺炎疫情死亡人數上升至三人，總理孔蒂周末宣布義大利11城市封城，使得市場對於歐元區經濟下滑擔憂升溫，導致市場賣壓開始湧現；韓國也傳出群聚感染，確診新冠肺炎人數急遽增加，加上美國CDC副局長表示，美國地區爆發群聚感染是遲早的事，引發市場恐慌性賣壓加劇。

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