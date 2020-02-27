美股大逃殺 台指半年線岌岌可危

本周因疫情逐漸於全球擴散，美股湧現大逃殺走勢，資金轉向具避險概念的美債，美國10年期公債殖利率一度觸及 1.3055 低點，30年期殖利率更創下歷史新低。

台股雖有八大行庫銜命買超，以抵禦外資在期、現貨市場龐大倒貨壓力；兆豐期貨分析師郭偉政表示，仍須提防疫情惡化，外資賣壓繼續擴大，進而逼迫市場停損賣壓潮湧現的走勢出現。

外資昨（26）日大幅賣超現貨341億元；台指期淨多單留倉部位大減至20,556口，選擇權淨空單部位大增至5.88萬口。

昨（26）日 美股三大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌123.77點、S&P 500指數下跌11.79點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲15.16點、費城半導體指數上漲3.84點。

美國警告，新冠肺炎疫情已蔓延全球並擴散至美國，即將成為大型流行病，這警告讓道瓊指數重挫，累計下跌超過2,000點；不過，因疫情減少外出，美股昨日影音大廠網飛 （Netflix）領漲，帶動尖牙股（FAANG）漲勢，使科技半導體股於跌勢翻揚。台灣期交所盤後3月台指期最後收盤價下跌14點，收盤為11,407點，成交量較前一日擴增至120,186口。

郭偉政表示，就台指期技術面來看，目前台股持續受新冠肺炎病毒疫情衝擊，指數下探回測半年線支撐，由於美股道瓊期貨已失守年線，本周台指半年線支撐岌岌可危，若美股跌勢不止，台股仍有下探年線的可能。

就基本面來看，隨著疫情擴散全球，迫使川普由印度出訪後，因疫情嚴峻急返回國召開記者會，但今日市場顯然未受未川普記者會信心喊話而減少拋售持股，資金明顯仍有股市撤離返往債市。