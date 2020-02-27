期貨商論壇／選擇權 操作價差

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯邦疾病控制和預防中心預告疫情恐進一步擴散，美國恐爆社區傳染，此番言論促使美股短線爆量下殺，道瓊指數繼24日狂瀉逾千點後，25日以平高盤開出，賣壓再次湧現，盤中一度摜破27,000點整數關卡，終場大跌約879點，兩天狂瀉超過1,900點，連四黑，滑落到近三個月新低，美股四大指數皆跌破去年封關水準。

受美股大跌拖累，台股指數期貨昨（26）日跳空開低，以11,383點開出、下跌158點，權值電子三王領跌、跌幅皆逾1%，指數開盤隨即跌破半年線，但低接買盤進場，使跌幅沒有進一步擴大。終場指數期貨跌120點或1.04%，以11,421點作收，成交口數為162,595口大台。

以技術面看，指數昨日以紅K棒留上影線作收，微幅失守重要支撐半年線，目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，因此，建議投資人在選擇權布局上，可組合一組賣權空頭價差與一組買權空頭價差，以中性偏空為主策略。

但需仔細觀察部位DELTA值變化，DELTA值不宜過大，以免風險過大，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）