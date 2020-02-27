期貨商論壇／選擇權 操作價差

經濟日報 / 記者周克威整理

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯邦疾病控制和預防中心預告疫情恐進一步擴散，美國恐爆社區傳染，此番言論促使美股短線爆量下殺，道瓊指數繼24日狂瀉逾千點後，25日以平高盤開出，賣壓再次湧現，盤中一度摜破27,000點整數關卡，終場大跌約879點，兩天狂瀉超過1,900點，連四黑，滑落到近三個月新低，美股四大指數皆跌破去年封關水準。

受美股大跌拖累，台股指數期貨昨（26）日跳空開低，以11,383點開出、下跌158點，權值電子三王領跌、跌幅皆逾1%，指數開盤隨即跌破半年線，但低接買盤進場，使跌幅沒有進一步擴大。終場指數期貨跌120點或1.04%，以11,421點作收，成交口數為162,595口大台。

以技術面看，指數昨日以紅K棒留上影線作收，微幅失守重要支撐半年線，目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，因此，建議投資人在選擇權布局上，可組合一組賣權空頭價差與一組買權空頭價差，以中性偏空為主策略。

但需仔細觀察部位DELTA值變化，DELTA值不宜過大，以免風險過大，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

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美股連二日下殺補跌，台股昨（26）日拉回106點，回測半年線，鴻海（2317）、原相（3227）兩檔相對抗跌，券商認為，籌碼良性換手後有機會領先反彈，偏多投資人可逢低透過權證布局，擴大獲利空間。

台指期 短線中性偏空

受新冠肺炎疫情擴散衝擊全球，美股短線再度受挫影響，亞股昨（26）日全面走跌，台指期開低後一路橫盤震盪，指數終場下跌逾百點；期貨商指出，昨日新台幣走升，台股在疫情延燒全球避險賣壓再度出籠下，短線將續測底部支撐。

期貨商論壇／榮成期 長線布局

近期美國疫情控制中心表示，美國出現新型冠狀病毒社區感染已是不可避免事情，導致美股投資人擔憂疫情擴散，道瓊指數兩天跌掉了1,900點，成為2008年10月以來最大連續兩天跌幅。

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新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯邦疾病控制和預防中心預告疫情恐進一步擴散，美國恐爆社區傳染，此番言論促使美股短線爆量下殺，道瓊指數繼24日狂瀉逾千點後，25日以平高盤開出，賣壓再次湧現，盤中一度摜破27,000點整數關卡，終場大跌約879點，兩天狂瀉超過1,900點，連四黑，滑落到近三個月新低，美股四大指數皆跌破去年封關水準。

全民權證／聯茂 二檔有潛利

聯茂（6213）受惠中國聯通將加快5G基地台建置、中國大陸客戶深南股價大漲，加上現增訂價後外資及投信密集進場回補，近日不畏空方壓力，昨（26）日股價拉出連三紅，創本波反彈以來新高價位。

全民權證／亞德客 押逾100天

新冠肺炎疫情持續擴散，多數產業出現原料斷鏈缺口，但也出現少數受惠股。受中國大陸口罩及防護衣等醫療器材業者大量添購自動化設備，對氣動元件需求拉高，亞德客-KY（1590）出現急單效應。

全民權證／南電 挑價內外10％

南電（8046）看好5G網通設備、SiP載板以及HDI等市場商機，投資中國昆山廠4,800萬美元，以配合主要客戶需求將投資HDI和載板產能，預期新設備最快今年下半年加入營運。

鈊象、網龍 選逾90天

新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區持續擴大，帶動宅經濟持續發燒，有助國內遊戲商鈊象（3293）、網龍（3083）等遊戲族群業績成長，目前業者都推出新遊戲或進行遊戲改版，希望激勵玩家消費力道，提升本季業績；權證券商指出，看好遊戲族群的投資人，可利用權證參與。

最牛一輪／世紀鋼靚 兆豐96拉風

世紀鋼（9958）離岸風電基礎設施將加速推展，法人指出，世紀鋼自去年8月開始生產離岸風電開發商沃旭的81根基樁，加上台北港的主要生產廠房今年陸續投產，並維持至少三年滿載，市場預期世紀鋼今年營運將翻倍成長，成長動能強勁。

滬深2X、T50反1 四檔夯

新冠肺炎疫情持續衝擊資本市場，但陸股、台股反應大不同，陸股受到政府大放資金的利多，相對抗跌，台股則是美股補跌牽動，昨（26）日持續重挫。權證發行商表示，投資人可透過元大滬深300正2 (00637L）、元大台灣50反1（00632R）等正反、槓桿型ETF衍生的權證商品掌握投資契機。

退休理財／元大證力薦高股息優質龍頭基金

退休理財規畫一直是投資人關切議題，尤其近年股市震盪幅度加劇，投資人自行操作風險升高。元大證券財富管理力薦即將推出的元大台灣高股息優質龍頭基金。元大證券總經理黃維誠表示，這檔基金綜合元大台灣50、元大高股息、元大台灣ESG永續及元大全球未來通訊等四檔基金的特色，尤其採每月+年終配息，可以同時追求「高成長」與「高股息」，很適合作為退休規劃的理財方案之一。

期貨充電站／短線多空拉鋸 黃小玉轉震盪

義大利周末因新冠肺炎疫情死亡人數上升至三人，總理孔蒂周末宣布義大利11城市封城，使得市場對於歐元區經濟下滑擔憂升溫，導致市場賣壓開始湧現；韓國也傳出群聚感染，確診新冠肺炎人數急遽增加，加上美國CDC副局長表示，美國地區爆發群聚感染是遲早的事，引發市場恐慌性賣壓加劇。

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