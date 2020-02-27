期貨商論壇／榮成期 長線布局

近期美國疫情控制中心表示，美國出現新型冠狀病毒社區感染已是不可避免事情，導致美股投資人擔憂疫情擴散，道瓊指數兩天跌掉了1,900點，成為2008年10月以來最大連續兩天跌幅。

反觀亞股的中國A50指數，並沒有繼續下跌反而獲得支撐，雖然美國總統川普照去年慣例在網路媒體進行心理喊話口水護盤，但由於去年中美貿易戰時，川普的決定對關稅有決定性作用，但此次疫情發展卻不是美國總統說了算，因此此回切勿再把Twitter當作股市明燈。

群益期貨分析師容逸燊表示，在本波大盤回檔過程中，台股仍然有亮點存在，在大家熟知的防疫概念股中，本波由口罩及疫苗類股輪動到了造紙類股。在宅經濟興起下，助長網路購物行為及電子商務發展，對紙箱需求也急遽增加。

榮成由於上游廢紙回收廠開工進度緩慢，造成造紙原料供給吃緊，包裝需求在復工後逐漸增加，也造成2月以來工業用紙價格上升。周線上，榮成已從2019年以來開始震盪打底一年，到近兩周出現帶量上攻狀態，雖然短線過熱不宜追高，但未來有回檔都是可以長線布局機會，將來有機會挑戰2019年3月的高點區域，可關注4月榮成個股期貨。

（群益期貨提供）