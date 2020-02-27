台指期 短線中性偏空

受新冠肺炎疫情擴散衝擊全球，美股短線再度受挫影響，亞股昨（26）日全面走跌，台指期開低後一路橫盤震盪，指數終場下跌逾百點；期貨商指出，昨日新台幣走升，台股在疫情延燒全球避險賣壓再度出籠下，短線將續測底部支撐。

此外，美股今年以來四大指數先前陸續創歷史新高，本周以來連續重挫，24、25日連二日合計跌點達1,900點，也衝擊台股，其中連動較高的台指期夜盤成交量（包括台股期貨、小型台股期貨、電子期、美國道瓊期貨等在內）在25日寫下75.5萬口新天量，顯示近期國際波動，已讓不少投資參與者加班熬夜，以掌握買賣契機。

在昨日價差方面，台指期轉為逆價差12.62點，電子期逆價差擴至0.42點，金融期轉為正價差0.49點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,522口至4,700口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,993口至21,461口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單減少6,995口至3,531口。

群益期貨指出，昨日外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，台股放量下跌，測試半年線支撐力道，放量跌破後將加速走跌幅度。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.4升至1.72，VIX指數上漲1.48至20，整體選擇權籌碼面呈中性。

元富期貨分析，就技術面觀察，受全球疫情影響，台指期昨日開低後一路橫盤震盪，再度跌破半年線位置，終場以紅K棒留上影線作收；指數受上方賣壓影響，短中期均線轉為下彎，技術型態偏空，留意後續能否反彈回升11,500點，形成第二隻腳，目前短線建議先以中性偏空看待為宜。