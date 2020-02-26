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期貨商論壇／選擇權 操作賣權
新冠肺炎疫情擴大，隱含波動率走高，外資期貨部位及P/C Ratio顯示市場對短期台指走勢偏向悲觀，其中外資整體期貨多單因疫情持續升溫，帶動台指期多單下滑，投資人後市仍可留意賣權價差的應用。
目前選擇權合約最大獲利中心點11,600點，未平倉最大序列上檔在12,000點，下檔在11,200點，買權賣權波動率回升至18%附近，顯示肺炎疫情未能有效控制，導致台指回跌至11,550點附近。
台指目前處於11,550點附近，在疫情持續下，台指波動率有升溫可能，未來台指行情仍會出現兩大情境，首先，以目前資金面觀察，全球央行維持寬鬆基調，搭配聯準會持續購買公債、新台幣仍有上揚動能，市場對台指未來行情走勢維持樂觀，台指買權長線有望向上，惟短期將受市場波動影響，建議長線操作可多留意買權多頭價差應用。
以短線情勢觀察，後市需多留意台股賣壓是否擴大，在賣壓仍有可能出籠下，投資人短期仍可透過賣權價差及價外賣權對台股投資部位進行避險。（富邦期貨提供）
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