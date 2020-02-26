期貨商論壇／原相期 有望續攻

觀察昨（25）日成交口數較大前20檔個股期貨表現，上漲九檔、下跌十檔；此20檔個股均低盤開出，多數個股期貨開低走高，低檔有撐。

個股期貨昨日成交口數較大者為熱門標的商品，如華新科期貨、鴻海期貨、國巨期貨，前二檔均收漲2%，國巨回歸平盤附近，顯示在熱門股方面，投資人已將焦點轉移至擁有攻擊動能之標的；加上近來台積電及大立光表現平穩，顯示台股有機會在這裡整裝養息，等待適當時機，投資人應謹慎及耐心對待。

若以技術面觀察加權指數，目前已來到農曆年後長黑的低點水位，加上2月3日的倒垂線，均透露在此具有技術性承接買盤。但目前成交量未明顯縮減，價量配合並不完美，顯示目前籌碼仍屬混亂，對多方較為不利，稍嫌可惜。

我們在此可以該個股仍屬多方格局或已來到相對低檔具支撐者，做為觀察標的。在股票期貨成交口數較大前20檔中有中美晶期貨、原相期貨。在技術面觀看，原相期貨走勢強勁，且目前屬於略為量增之高檔震盪，將有再次上攻機會。（兆豐期貨提供）