台指期 外資加碼多單

股期雙市昨（25）日開低走高，指數齊步震盪收紅；分析師表示，現階段期現貨由逆價差轉為正價差，外資淨多單小幅加碼698口至2.7萬口，展望盤勢，雖然賣壓略有緩和，市場擔憂情緒難消，台指期布局宜做好風險控管。

現貨與期貨行情走勢方面，新冠肺炎繼續蔓延各國，市場避險情緒大增，4月黃金期貨一度衝高至1,691.7美元，VIX指數竄升46.55%到25.03點，美股三大指數周一收盤跌幅在3.21%~3.71%上下，台指期夜盤也大跌1.57%至11,330點作收。

不過昨天美股電子盤反彈，現貨開盤後台積電、鴻海、大立光等電子權值股都逐步走揚甚至黑翻紅，10點過後原先主跌的金融股持續出現大筆買單敲進，激勵加權指數持續上行翻紅，終場小漲5點至11,540點。

至於期貨表現，台指期昨天盤初下跌超過100點，一度回測11,400點關卡，所幸半年線支撐力仍在，台指期9點後跌幅逐步收斂並順利翻紅，終場收漲31點至11,542點。

價差方面，台指期轉為正價差0.77點，電子期逆價差縮至0.11點，金融期轉為逆價差0.04點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超111.16億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,702口至10,222口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加698口至27,454口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加1,452口至10,526口。

永豐期貨指出，台股昨天觸碰半年線後收長下影線站回11,500點，技術面上有打第二隻腳味道，但目前月季線空頭排列、2月24日留空方缺口，後續若有反彈還是不宜過早樂觀看待。

群益期貨表示，現階段外資現貨持續賣超，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性布局，整體籌碼面中性格局。技術面上，在台股區間底部築撐下，目前仍屬區間震盪整理格局，短線台股拉回仍可逢低偏多操作。

期貨分析師認為，整體而言，台指期中止連續三日跌勢，守住11,500點關卡；雖然賣壓略有緩和，但短期疫情動向對行情影響仍高，南韓、日本等亞洲地區新增確診人數上升，市場擔憂情緒難消，台指期布局宜做好風險控管。