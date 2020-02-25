期權密碼／台股震盪探低 跨式策略因應

聯合晚報 / 吳佩奇（國泰證期分析師）
外資與大額交易人2/17-2/24期權籌碼變動 資料提供／國泰證期吳佩奇
外資與大額交易人2/17-2/24期權籌碼變動 資料提供／國泰證期吳佩奇

儘管上周新冠肺炎疫情一度趨緩並帶動指數站回季線，但傳出韓國科技大廠員工隔離，以及多個城市陸續出現確診病例後，市場資金的避險情緒突增並轉往黃金等避險資產。

上周五（21日）在台幣走跌及外資現貨賣超力道加大之下，台股指數跌破月線，昨（24）日台股更直接跳空開低在1月30日長黑K棒中點之下，低接買盤無意進場下，收盤失守半年線支撐。

觀察籌碼面，本周外資與大額交易人同步在期貨與選擇權部位大幅減碼，代表整體多空態度的選擇權賣／買權未平倉比下滑至138%，再者選擇權波動率指數（VIX）值來到18%之上，這些現象都顯示市場對不確定性的擔憂。

短線上，疫情發展對電子供應鏈的影響仍是驅動避險情緒上升的主因，現階段在大幅波動的行情下，買進跨式（同時買進同履約價的買權與賣權）應是較適當的做法。

台股 疫情 外資

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