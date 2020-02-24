法人：美股期下跌失守季線 關注反彈力道

以成交量活絡CME美股指數期貨觀察，今（24）日早盤的電子盤跳空下跌失守季線支撐，法人說，若今晚收盤若仍未能有明顯反彈，恐怕就要回測1月底的頸線。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，三大美股指數期貨屬小道瓊最為偏弱，上周五（21日）正式跌破29,000整數大關後，而偏多格局相對穩固的小Nasdaq則在今日早盤電子盤跌破月線，空方較占上風，也有回測1月底頸線支撐的疑慮；小S&P形態界於以上兩者之間，目前電子盤實體黑K壓在3,300點上下，且與季線相對靠近，今日能否彈回3,300或短期在季線尋求支撐，反倒是短線影響投資人情緒的重要依據。

上周除了陸股還持續保有向上挑戰2月23日起跌點的氣勢，整體國際股市的反彈力道都出現較明顯降溫，香港恆生指數在2月17日創反彈以來新高後，隨即跌回28,000點下，往後幾日就出現反壓，呈現震盪偏弱走勢，上周五甚至跌回季線與年線下。

韓國、台灣更是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸擴散，KOSPI、加權指數上周都未能繼續突破2月13日所創的反彈新高。影響相對較小的歐美股市，雖然上周三（19日）Nasdaq、S&P指數仍刷新歷史新高，但上周四開始連兩日回落，尤其上周五S&P、Nasdaq指數跌幅分別為1.05%、1.79%，創1月以以來最大跌幅。

基本面部分，IHS Markit所公布數據顯示，美國2月綜合PMI初值下降3.7至49.6，低於預期值53.5，且刷新2013年10月以來新低；製造業PMI則為50.8，也低於預期值51.5。歐元區ZEW經濟景氣指數也由25.6降至10.4，大幅低於預期值30.0，這些相對即時的指標均反映歐美的市場情緒都因新冠肺炎疫情出現而受到衝擊。

整體而言，近期行情還是主要反映新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退隱憂，雖市場期待Fed能否藉此釋出些偏鴿言論激勵，但副主席RichardClarida反倒表示，對美國經濟抱持樂觀態度，認為今（2020）年不會再降息，潑了降息預期者一桶冷水。

上周末傳出韓國三星的手機組裝廠有員工感染新冠肺炎，雖目前消息顯示尚未影響到面板廠供貨，對使用三星OLED面板的蘋果較無太大影響，但擔憂情緒顯然已經大幅升高，未來市場將更加關注此消息的後續演變。