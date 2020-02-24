快訊

武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

法人：美股期下跌失守季線 關注反彈力道

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

以成交量活絡CME美股指數期貨觀察，今（24）日早盤的電子盤跳空下跌失守季線支撐，法人說，若今晚收盤若仍未能有明顯反彈，恐怕就要回測1月底的頸線。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，三大美股指數期貨屬小道瓊最為偏弱，上周五（21日）正式跌破29,000整數大關後，而偏多格局相對穩固的小Nasdaq則在今日早盤電子盤跌破月線，空方較占上風，也有回測1月底頸線支撐的疑慮；小S&P形態界於以上兩者之間，目前電子盤實體黑K壓在3,300點上下，且與季線相對靠近，今日能否彈回3,300或短期在季線尋求支撐，反倒是短線影響投資人情緒的重要依據。

上周除了陸股還持續保有向上挑戰2月23日起跌點的氣勢，整體國際股市的反彈力道都出現較明顯降溫，香港恆生指數在2月17日創反彈以來新高後，隨即跌回28,000點下，往後幾日就出現反壓，呈現震盪偏弱走勢，上周五甚至跌回季線與年線下。

韓國、台灣更是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸擴散，KOSPI、加權指數上周都未能繼續突破2月13日所創的反彈新高。影響相對較小的歐美股市，雖然上周三（19日）Nasdaq、S&P指數仍刷新歷史新高，但上周四開始連兩日回落，尤其上周五S&P、Nasdaq指數跌幅分別為1.05%、1.79%，創1月以以來最大跌幅。

基本面部分，IHS Markit所公布數據顯示，美國2月綜合PMI初值下降3.7至49.6，低於預期值53.5，且刷新2013年10月以來新低；製造業PMI則為50.8，也低於預期值51.5。歐元區ZEW經濟景氣指數也由25.6降至10.4，大幅低於預期值30.0，這些相對即時的指標均反映歐美的市場情緒都因新冠肺炎疫情出現而受到衝擊。

整體而言，近期行情還是主要反映新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退隱憂，雖市場期待Fed能否藉此釋出些偏鴿言論激勵，但副主席RichardClarida反倒表示，對美國經濟抱持樂觀態度，認為今（2020）年不會再降息，潑了降息預期者一桶冷水。

上周末傳出韓國三星的手機組裝廠有員工感染新冠肺炎，雖目前消息顯示尚未影響到面板廠供貨，對使用三星OLED面板的蘋果較無太大影響，但擔憂情緒顯然已經大幅升高，未來市場將更加關注此消息的後續演變。

肺炎 疫情 期貨

延伸閱讀

新冠肺炎南投確診2例1出院 居家檢疫仍有385人

中國新冠肺炎新增病例再降 湖北以外僅11人

侯友宜：對冠肺肺炎個案精準掌握 開學防疫到位

杜絕新冠肺炎災難財 北市揪15商家送辦

相關新聞

全民權證／穩懋 挑價內外20%

穩懋（3105）去年第4季毛利率44.21%，稅後純益18.64億元，季增13%、年增145.4%，每股純益4.4元，主要受惠於中國大陸去美化供應鏈，PA是關鍵技術零組件，需求急迫。

全民權證／緯穎 布局逾90天

伺服器大廠緯穎（6669）產能受新冠肺炎疫情影響，但法人認為微軟對伺服器的需求持續到第2季，加上臉書建置新的資料中心，也將維持伺服器支出，看好緯穎訂單遞延，第2季營收反彈。

最牛一輪／華新科靚 永昌96聚光

華新科（2492）股價沿5日均線震盪整理，外資連續兩日有買單敲進。

全民權證／可成 選逾兩個月

業界傳出，可成（2474）再接獲蘋果機殼大單，並且與伯恩光學合作出貨蘋果上半年平價新機iPhone SE2，有助挹注淡季營運。可成表示，不對客戶做任何評論。

鈊象、智邦 四檔有看頭

台股盤勢多空震盪，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市有機會躍居多頭反攻的領頭羊，投資人可參考鈊象（3293）、智邦等，利用權證參與行情。

瑞昱、聯發科 押長天期

台股在新冠肺炎疫情影響中，多空在月、季線間對峙，市場買盤聚焦在今年業績成長股上，瑞昱（2379）、聯發科在各擁TWS、5G等題材中，成為吸睛標的；權證券商建議，可利用中長天期、造市積極的認購權證布局。

南電、楠梓電 認購夯

在新冠肺炎疫影響下，PCB廠在大陸的生產線受阻，其中南電（8046）、楠梓電等部分PCB廠生產線或不受疫情影響或已復工，營運可望持穩，重回成長軌道，拉開與競爭對手的距離。

期貨商論壇／選擇權 布局賣權

雖然中國已經宣布在2月上旬陸續復工，但許多省分的人員管制仍未解除，導致物流中斷、人力停止流動等問題，都讓營運出現困難，也加深市場對於後市的疑慮。建議對於行情保守的投資人，可建立賣權空頭部位避險。

期貨商論壇／國巨期 表現強勢

目前市場主流個股多空分歧，使得台股大盤陷入盤整，若要攻上季線仍需消化上檔賣壓；個股期貨中，上周五成交口數較大者的有台積電期貨、國巨期貨、鴻海期貨，此三檔中以國巨期上漲3.07%、守穩於5日線上最為強勢；但台積電期與鴻海期皆落於月季線之下，且月季線即將死亡交叉，須留意賣壓逐漸轉強的趨勢是否延續。

台指期 區間量縮整理

隨美股回落亞股皆下跌，台股上周五（21日）震盪走弱。期貨商表示，目前新台幣呈現快速貶值走勢，透露外資避險觀望匯出的訊息，台股及台指期在支撐壓力逐漸靠攏下，短線仍屬區間量縮整理格局。

權證教戰／避險「債」喊燒 ETF吸金

美國PMI數據不佳與疫情在中國以外地區的擴散，歷經創新高走勢的美股上周五出現拉回，道瓊與費城半導體指數又一次出現測季線的可能，美元指數在上周五也漲多回檔，出現2月以來最主要的拉回，但如果把目光移向美國債券市場與黃金現貨市場，走勢就相對令人不安。

期貨風向球／避險情緒續增溫

美國聯準會（Fed）連續兩個月降低回購操作力度，市場熱錢緊縮，短期流動性不足的憂慮再次顯現。3個月的美國國庫券與10年美債利差的倒掛現象也未見反轉，市場避險情緒上升。導致台股連兩日的回檔，再度失守月線，本周收在11,686點。

熱門新聞

0050好擊敗？十年來只有這兩檔勝出

高能見度績優股 吸睛

台股飄烏雲 瀰漫偏空氛圍

免疫概念股 躍多頭主打星

免疫概念股／玉山金、兆豐金 夠利

PCB廠 Q1產能穩定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。