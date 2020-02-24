快訊

不當限縮釋憲權？為何大法官不受理監察院釋憲聲請？

台大醫休學、27歲拿法國天文博士 她跌破眾人眼鏡返台任教

元大期全台首發黃金原油CFD 交易送多項大獎

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

元大期貨身為台灣期貨業龍頭，也是台灣首家取得期貨衍生性金融商品發行權的槓桿交易商，為支持金融創新商品推行，除了提供業界最多貨幣別的外幣保證金交易服務，隨著主管機關開放一般自然人交易黃金與原油差價契約（CFD）政策，於近期獲得央行批准，為全台首家取得黃金與原油CFD發行權的期貨商，透過不同連結標的商品滿足多元客戶需求。

元大期貨表示，根據國際清算銀行（BIS）每三年的數據調查，台灣外匯和利率商品於櫃買中心的日均成交量在2019年達到304億美元規模，相較三年前2016年的271億美元，成長12%，顯示交易人對相關商品的需求穩健成長。

CFD類似期貨的衍生性金融商品，交易連結標的除了市場大眾所熟悉的外幣，也可連結金屬、能源等大宗商品，具有多空雙向、槓桿、價差息差多重收益等特性，且相較期貨制式契約規格更為彈性，投資人可依照個人資金多寡與喜愛的交易方式自行調配，低門檻的商品特性，讓小額投資人可輕鬆參與金融市場。

新型冠狀肺炎疫情爆發之際，中東地區又爆發伊朗與以色列衝突，伴隨國際風險事件與地緣政治緊張情勢升溫，牽動全球股匯市場、各國貨幣、金屬與能源商品的漲跌。在市場行情波動期間，建議投資人可利用涵蓋多元種類的CFD商品，運用其交易靈活的特性，進行套利或避險策略組合，並多加留意疫情後續的影響及中東情勢變化，以掌握金融市場交易契機。

元大期貨對於金融創新的推展不遺餘力，配合黃金與原油（黑金）雙金商品的新上市，活動期間提供投資人交易送金幣與杜拜來回機票等多項大獎。此外，還與輔仁大學合作舉辦全國大專院校外匯模擬交易競賽，目前已吸引近千名學生報名參與，3月開始的正式比賽提供總獎金高達13萬元，希望透過創新商品與深耕校園雙管齊下，讓更多投資人與年輕學子認識並參與台灣期貨金融市場。

期貨 元大 疫情

延伸閱讀

新冠肺炎刺激避險需求 3理由讓投行看好金價2年內漲逾20％

新冠肺炎遍地開花 美股期指重挫、金價逼向1,700美元

OPEC+恐拆夥 油價看跌

元大期 獲玉山獎最高榮譽

相關新聞

全民權證／穩懋 挑價內外20%

穩懋（3105）去年第4季毛利率44.21%，稅後純益18.64億元，季增13%、年增145.4%，每股純益4.4元，主要受惠於中國大陸去美化供應鏈，PA是關鍵技術零組件，需求急迫。

全民權證／緯穎 布局逾90天

伺服器大廠緯穎（6669）產能受新冠肺炎疫情影響，但法人認為微軟對伺服器的需求持續到第2季，加上臉書建置新的資料中心，也將維持伺服器支出，看好緯穎訂單遞延，第2季營收反彈。

最牛一輪／華新科靚 永昌96聚光

華新科（2492）股價沿5日均線震盪整理，外資連續兩日有買單敲進。

全民權證／可成 選逾兩個月

業界傳出，可成（2474）再接獲蘋果機殼大單，並且與伯恩光學合作出貨蘋果上半年平價新機iPhone SE2，有助挹注淡季營運。可成表示，不對客戶做任何評論。

鈊象、智邦 四檔有看頭

台股盤勢多空震盪，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市有機會躍居多頭反攻的領頭羊，投資人可參考鈊象（3293）、智邦等，利用權證參與行情。

瑞昱、聯發科 押長天期

台股在新冠肺炎疫情影響中，多空在月、季線間對峙，市場買盤聚焦在今年業績成長股上，瑞昱（2379）、聯發科在各擁TWS、5G等題材中，成為吸睛標的；權證券商建議，可利用中長天期、造市積極的認購權證布局。

南電、楠梓電 認購夯

在新冠肺炎疫影響下，PCB廠在大陸的生產線受阻，其中南電（8046）、楠梓電等部分PCB廠生產線或不受疫情影響或已復工，營運可望持穩，重回成長軌道，拉開與競爭對手的距離。

期貨商論壇／選擇權 布局賣權

雖然中國已經宣布在2月上旬陸續復工，但許多省分的人員管制仍未解除，導致物流中斷、人力停止流動等問題，都讓營運出現困難，也加深市場對於後市的疑慮。建議對於行情保守的投資人，可建立賣權空頭部位避險。

期貨商論壇／國巨期 表現強勢

目前市場主流個股多空分歧，使得台股大盤陷入盤整，若要攻上季線仍需消化上檔賣壓；個股期貨中，上周五成交口數較大者的有台積電期貨、國巨期貨、鴻海期貨，此三檔中以國巨期上漲3.07%、守穩於5日線上最為強勢；但台積電期與鴻海期皆落於月季線之下，且月季線即將死亡交叉，須留意賣壓逐漸轉強的趨勢是否延續。

台指期 區間量縮整理

隨美股回落亞股皆下跌，台股上周五（21日）震盪走弱。期貨商表示，目前新台幣呈現快速貶值走勢，透露外資避險觀望匯出的訊息，台股及台指期在支撐壓力逐漸靠攏下，短線仍屬區間量縮整理格局。

權證教戰／避險「債」喊燒 ETF吸金

美國PMI數據不佳與疫情在中國以外地區的擴散，歷經創新高走勢的美股上周五出現拉回，道瓊與費城半導體指數又一次出現測季線的可能，美元指數在上周五也漲多回檔，出現2月以來最主要的拉回，但如果把目光移向美國債券市場與黃金現貨市場，走勢就相對令人不安。

期貨風向球／避險情緒續增溫

美國聯準會（Fed）連續兩個月降低回購操作力度，市場熱錢緊縮，短期流動性不足的憂慮再次顯現。3個月的美國國庫券與10年美債利差的倒掛現象也未見反轉，市場避險情緒上升。導致台股連兩日的回檔，再度失守月線，本周收在11,686點。

熱門新聞

0050好擊敗？十年來只有這兩檔勝出

MSCI台股權重雙降將生效 台股本周面臨賣壓測試

高能見度績優股 吸睛

台股飄烏雲 瀰漫偏空氛圍

免疫概念股 躍多頭主打星

20檔強勢股 年後漲逾30%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。