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被遺忘的一群！鑽石公主號工作人員訴辛酸

新冠肺炎疫情失控，加速各國與中國「脫鉤」

原油及黃金ETF稱霸 陸股正向槓桿ETF逆勢大漲

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

新冠肺炎疫情在亞洲快速擴大，全球主要股市從高檔回跌，只有中國大陸股市逆勢上揚。在台掛牌的ETF中，原油及黃金ETF稱霸，陸股正向ETF連續三周名列前茅，VIX ETF從谷底翻揚，美國公債ETF同樣強勢上漲。香港、美國、日本及台股正向ETF則最弱勢。

國際油價跌深後大反彈，主要是因為市場預期主要原油產國將減產，加上美國庫存原油增幅低於預期。相關ETF中，街口S&P布蘭特油正2（00715L）本周大漲7.4%，為本周所有ETF漲幅冠軍。元大S&P原油正2也有6%以上的漲幅。

國際金價站上每英兩1,600元，為七年來高點，推升相關ETF價量俱揚。元大S&P黃金正2大漲7.3%，為全周所有ETF漲幅亞軍。元大道瓊白銀漲5%，元大S&P黃金也有3.5%的漲幅。元大S&P黃金正2最近日成交量逼近萬張，是月初的兩、三倍，更是去年底的約十倍。

中國政府大力救市，股市持續上漲。上證指數本周大漲4.2%，站上3,000點。在相關ETF中，群益深証中小單周大漲7.2%，國泰中國A150漲7%，分居本周所有ETF漲幅的第三、四名。

富邦VIX不斷探底之後，隨著疫情蔓延，再度揚眉吐氣，本周大漲6.3%，成交熱絡，21日收在2.67元，驅散下市陰影，單日成交張數為所有台股之冠。

避險資金湧入債市，推升債券ETF大漲，尤其是長天期美國公債ETF。元大美債20正2及國泰20年美債正2本周都大漲5.1%，凱基美債25+及群益25年美債則都有3.6%以上的漲幅。

新冠肺炎疫情延燒，加上蘋果財測示警，台股蘋概股領跌，加權指數本周下挫1%，失守11,700點。在相關ETF中，群益臺灣加權反1漲1.3%最強，其次是富邦臺灣加權反1漲1.1%。至於2倍槓桿正向ETF，單周都跌2%多。

就21日的成交量來說，富邦VIX以22.4萬張的成交張數封王，連兩周成交冠軍元大S&P原油正2以13.2萬張退居亞軍，再來是元大滬深300正2的11.6萬張、元大台灣50反1的4.1萬張、富邦上証正2的2.6萬張。元大S&P原油正2單周成交量仍高達85萬張，連四周稱雄。

ETF 元大 大S

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