期貨商論壇／中美晶期 可低接

中美晶（5483）股價不畏新冠肺炎疫情影響，短中長期均線呈現多頭市場排列，不輸防疫概念股，中美晶股價已回補完新春開盤下跌缺口，甚至超越前年8月以來高點。

從技術面的線圖來看，中美晶自2008年以來似乎有頭肩底的可能，2018年10月的低點為頭肩底的右肩，頸線在2011年與2018年高點的連線，若頸線站上，中美晶股價應有更多上漲想像的空間。

新冠肺炎疫情延燒，影響原物料正常供應，預期疫情將影響開工率與物流效率問題，斷料風險升溫，太陽能電池場廠商醞釀漲價氣氛濃厚，太陽能矽晶圓與電池報價可能調漲。另外中美晶積極投入電廠業務，後市營收可望增加。

半導體事業方面，矽晶圓供需逐漸吃緊，有望受惠漲價題材。轉投資的特殊氣體供應商台特化也獲台積電認證為最佳供應商，法人看好營收與出貨量2020年可望翻倍增長，可望對中美晶的業外帶來豐厚收益。中美晶自結2020年1月營收和上個月相較減少10.05%，較2019年同月減少18.28%。

中美晶2019年第2季曾經出現單季每股虧損3.92元，未來應有機會擺脫單季虧損的命運。

中美晶期未平倉量在去年12月達到最高峰後，即逐漸遞減，代表投資人追買留倉的意願不足，短線可利用拉回修正而季線未跌破時進場買進，停損設於前波轉折低點。（康和期貨提供）