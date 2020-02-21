期貨商論壇／黃金期 長線看多

經濟日報 / 記者黃力整理

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三公布1月會議紀錄，聯準會官員對美國經濟日益樂觀，認為當前的貨幣政策立場是適當的，並認為利率可能會保持一段時間不變，不過，聯準會也提到，經濟前景仍然存在不確定性，其中若新冠肺炎大爆發，可能會對美國與全球經濟發展帶來嚴重的衝擊，市場因此避險需求提升，資金持續流入黃金市場，進而推升黃金價格走勢重新突破並站穩在1,600美元大關之上。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的最新數據顯示，截至11日為止；紐約黃金期貨非商業交易人持倉淨多單部位較前周增加了8,168口，淨多單水位上升到307,974口。由庫藏股規模變化與黃金期貨淨多單水位來看，推升美股上漲創高的動能正快速地下降中，恐不利後續股市的表現；而專業投資機構也因此看好黃金長期走勢，持有較高水位的多單部位，後續將有利於黃金價格繼續向上走升。

綜上所述，凱基期貨分析師林泳光認為，由於新冠肺炎的影響，全球經濟成長可能因而減緩，企業的獲利也將受到較大衝擊。在考量國際股市下修風險的機會提高來看，黃金價格中、長線有很高的機會持續上升，建議投資人可於黃金價格拉回且不跌破月線位置，或是突破前高價位時偏多布局，並以月線為短線停損點。（凱基期貨提供）

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