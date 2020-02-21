台指期 短線盤整格局
台股昨（20）日遇修正賣壓，台指期同步震盪走跌，終場跌48點收11,715點。法人指出，現階段市場仍因新冠肺炎相關議題搖擺，不確定因素高，短線台指期偏向盤整。
台股現貨方面，受到美股收漲以及美國對華為的管制態度略見放鬆，加權指數昨日開高反映，一度來到11,800點上方，然而台灣新增一名無出國史的確診案例，疫情擴大風險的疑慮升溫，買盤轉向觀望，指數快速回吐盤初漲幅由紅翻黑，終場下跌33點收11,725點。
台指期部分，在多方承接力道轉弱下，終場跌48點收在11,715點，並轉為逆價差10.09點；電子股由蘋概三王領跌走弱，電子期終場下跌1.7點收513.85點，逆價差1.15點；金融股整體表現疲乏，金融期下跌2.8點收1,382.2點，逆價差1.73點。
現貨中，外資賣超83億元；期權部位上，外資在台指期淨多單減碼5,521口至25,807口，台指選擇權部位則擴大空單部位，淨空單來到30,995口。
期貨分析師表示，美國聯準會樂觀看待美國經濟，加上中國大陸有望祭出更多經濟振興措施，抵銷了新冠肺炎引發的憂慮，這帶動S&P 500指數、NASDAQ指數與費城半導體指數同步創下歷史收盤新高，帶動台股開盤表現，但因疫情擔憂未除，逢高仍有賣壓，台股盤中由紅翻黑，盤面類股與個股表現上則明顯分岐。
以技術面來看，目前台股加權指數在月、季線附近震盪，台指期貨短線壓力在11,850點左右，短線支撐觀察11,600點；籌碼面上，外資、自營商與大額交易人合併的留倉部位在結算過後仍舊偏多。
由VIX觀察，昨日由15.85下降至15.7，低於平均成本16.76，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭反攻。整體而言，技術面與籌碼面仍偏多震盪看待，若能站穩11,850點之上則轉為偏多。
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