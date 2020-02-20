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財經皓角／你的存股 是低基期？還是低價值?

聯合晚報 / 游庭皓（財經作家）
財經作家游庭皓。 圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。 圖／游庭皓提供

存股方式有很多種，有長期持有好公司股票、年年穩定領息的「配息存股」，有看準商機，進行大波段、中長期投資的「成長股存股」，也有買進價值被低估的公司股票長期持有，在價格高於價值時賣出的「價值存股」。只要依循著定期定額壓低購買成本的方式，都可統稱為存股。

其中，投資者採取價值存股，尋找價格被低估的股票購入時，往往找的是低價值股票，而不是低基期股票。存了幾年填息率越來越差，最後落得賺了股息而賠了價差的下場。

低基期代表的是股價淨值比低，但營收穩定成長，並長年配發股利的公司。低價值代表著股價表現不佳，營收率退或殖利率低、配息率差的公司，兩者差異甚大，投資者卻不易分辨。

低價值股票不代表不能買進，但絕不能當作長線存股標的，因為這類股票基本面已經非常差，考驗的是能否察覺股票消息上的變化，或者獨家的產業訊息。存股是期待公司能夠有高度成長發展，或者至少穩定發展，基本面優良是擇股前提。

投資者在檢測股票時，可以從股價淨值比、本益比判斷股價是否處於低基期，也可以對照歷史趨勢，判定股票歷年數據。假使某檔股票股價淨值比現在雖大於1，但其股價淨值比長期處於1.5左右，現在也算低基期。當然，營收獲利與股東權益報酬率（ROE）是否穩定成長，是所有存股的基本條件。

營收 配息 本益比 台股 殖利率

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