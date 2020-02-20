期貨商論壇／冠德期 多方氣盛

經濟日報 / 記者周克威整理

冠德（2520）建設為國內中大型的品牌建商，除自地自建外，也參與都市更新、聯開案、地上權及複合開發，後市前景法人圈普遍看好。建議看好冠德的投資人，可以個股期貨擇機逢低介入布局。

去年前三季該公司合併營收結構比重為：營建45%、營造44%、百貨11%。冠德的房屋銷售能見度已到2021年，預計從今年底至明年，將有大量建案完工交屋可認列的情況下，有助帶動今年營收與獲利增長。由技術面來看，觀察日K線，冠德期貨於昨（19）日開高走高，重新收復5日以及10日均線，並連續兩日維持低點不斷墊高的多方慣性，再加上多方奪回盤勢主控權、且量能大幅增加的情況下，建議投資人樂觀看待冠德期貨行情。

期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩雷機會。股票期貨與現貨相比，具有三大優勢，一、資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；二、交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三、具有交易靈活優勢，除了可多空雙向外，交易時間長達5小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）

期貨 營收
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情燒國際 農產品短線憂嚇跌

2月台指期 漲120點

2月電子期、金融期 齊漲

外資看好下半年蘋果供應鏈回升 點名3檔復甦股

相關新聞

健策、泰博 認購亮眼

昨（19）日台股在亞股走揚及權王台積電回神下，帶動市場信心，漲點逐步放大，終場上漲109.86點，收在11,758.84點，成交量達1,368億元。法人認為，台股短線震盪，選股可以朝向強勢股做布局，如：健策（3653）、泰博（4736）等。

期貨商論壇／原油期 觀察月線

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，即便市場對疫情的恐慌情緒減輕，終端需求對原油的影響仍存有許多不確定性。建議投資人對原油期貨的操作，可觀察多空雙方在月線附近的攻防做為順勢布局參考。

期貨商論壇／冠德期 多方氣盛

冠德（2520）建設為國內中大型的品牌建商，除自地自建外，也參與都市更新、聯開案、地上權及複合開發，後市前景法人圈普遍看好。建議看好冠德的投資人，可以個股期貨擇機逢低介入布局。

台指期 外資中性布局

台股昨（19）日在美國總統川普針對禁售晶片到中國的事件有所釐清下，轉作震盪收紅格局，盤中月結算拉高後便一路橫盤整理。期貨商表示，目前台股再度回到季線上下震盪，但在新台幣持續走貶、及台積電上方缺口呈現壓力下，短線台股與台指期依舊以區間震盪看待。

全民權證／景碩 挑價內外10％

景碩（3189）市場預期第1季手機與基站需求增溫下，營收淡季不淡，年節期間中國統碩、百碩幾乎未停工，目前受新冠肺炎疫情影響，相對輕微。

全民權證／群聯 二檔強強滾

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合廠商群聯（8299）昨日股價跳空漲2.4%，站上所有均線，投信連續三日買超。

全民權證／聚積 鎖定長天期

聚積（3527）可能是新冠肺炎疫情的受惠者。由於中國大陸扶植本地IC設計業者受疫情干擾，已復工LED照明及顯示屏業者備料庫存不多，緊急尋求台廠奧援；聚積推出新基本款LED驅動晶片，訂單逐漸回流，大陸市占率在上半年可望大幅回升，上半年營運看升。

最牛一輪／復盛股漲 群益96火熱

復盛應用（6670）走勢強勁，再創歷史新高價。法人指出，復盛應用是最大高爾夫球具ODM生產商，在全球擁有40%市占率，受惠新產品推出、高爾夫球具升級及航太零組件業務加速成長，預估今年仍會成長。

原相、鈊象 選逾100天

上市櫃公司陸續公布去年度財報，原相（3227）與鈊象（3293）去年度的營收創下歷史新高，今年以來的業績也被樂觀期待，買盤不斷卡位而推升股價，投資人可用權證參與後續漲升行情。

譜瑞、聯詠 四檔放閃

新冠肺炎疫情持續延燒，台股面臨月、季線爭奪戰，市場焦點轉向基本面，包括譜瑞-KY（4966）、聯詠（3034）業績有望逆勢成長的個股，成為投資買盤的聚焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極的認購權證，參與業績行情。

宏遠證 發表輿情大師App搶市

宏遠證券（6015）今（19）日攜手群騰資訊、國立高雄科技大學財金大數據中心產學合作共同發表《宏遠輿情大師App》，透過AI智能技術的運用及整合，打造能夠提供智能輿情分析與智能客服、以及各項智能量化、非量化的策略多元選股，有助於滿足客戶輕鬆掌握資本市場投資動向。

股利分配彈性化 證交所：外資更愛台股

近期全球股市雖受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣證交所表示，台股基本面佳，股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，2019年上市公司發放現金股利約1.3兆元，截至去（2019）年12月底本益比約19.57倍，現金殖利率達3.67%，豐厚的股利金額使國內外投資人黏著度高。

熱門新聞

後市樂觀轉為不明朗 旺宏股價早盤重挫逾8%

外資看好下半年蘋果供應鏈回升 點名3檔復甦股

15檔 3大法人連3日買超

蘋果降財測波及蘋概股 法人下修鴻海目標價

亞股走揚、台積電回神 台股大漲109點收11,758

搶艙進「北上廣」 航空貨運股漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。