期貨商論壇／冠德期 多方氣盛
冠德（2520）建設為國內中大型的品牌建商，除自地自建外，也參與都市更新、聯開案、地上權及複合開發，後市前景法人圈普遍看好。建議看好冠德的投資人，可以個股期貨擇機逢低介入布局。
去年前三季該公司合併營收結構比重為：營建45%、營造44%、百貨11%。冠德的房屋銷售能見度已到2021年，預計從今年底至明年，將有大量建案完工交屋可認列的情況下，有助帶動今年營收與獲利增長。由技術面來看，觀察日K線，冠德期貨於昨（19）日開高走高，重新收復5日以及10日均線，並連續兩日維持低點不斷墊高的多方慣性，再加上多方奪回盤勢主控權、且量能大幅增加的情況下，建議投資人樂觀看待冠德期貨行情。
期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩雷機會。股票期貨與現貨相比，具有三大優勢，一、資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；二、交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三、具有交易靈活優勢，除了可多空雙向外，交易時間長達5小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）
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