期貨商論壇／原油期 觀察月線

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，即便市場對疫情的恐慌情緒減輕，終端需求對原油的影響仍存有許多不確定性。建議投資人對原油期貨的操作，可觀察多空雙方在月線附近的攻防做為順勢布局參考。

疫情影響層面持續擴大，蘋果更因此調降第1季財測。另外，雖然日本央行預計今年經濟成長不至受到重大影響，但仍表示有必要時將採取進一步的貨幣寬鬆政策。

OPEC公布的2月月報中，雖調降2020年上半年全球能源需求，但產油國1月整體日產量較前月下滑51萬桶，在產能部分的控制使得輕原油期貨自49.5美元的波段低點觸底反彈。雖然EIA公布資料顯示，整體頁岩油產量持續上升，但其中兩個產區預計月產量將下滑。基本面部分，OPEC公布的2月月報中顯示，沙烏地阿拉伯的產量不減反增，OPEC是否加大減產力度，須待3月5~6日的部長級會議討論，另外，俄羅斯是否配合亦尚待討論。

籌碼面部分，截至2月11日當周CFTC大額交易人報告中，長線資金為主的管理基金多頭部位呈現下滑，顯示國際資金尚未因原油價格跌深而有回流風險資產的動作。目前在技術面有上彎的短期均線激勵多頭氣勢。（國泰期貨提供）