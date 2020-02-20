台指期 外資中性布局

台股昨（19）日在美國總統川普針對禁售晶片到中國的事件有所釐清下，轉作震盪收紅格局，盤中月結算拉高後便一路橫盤整理。期貨商表示，目前台股再度回到季線上下震盪，但在新台幣持續走貶、及台積電上方缺口呈現壓力下，短線台股與台指期依舊以區間震盪看待。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少901口至14,543口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少337口至31,328口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加15,915口至16,154口。

群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減少；自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.3萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。

新開的周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力僅差150點，目前多空呈現互不相讓。

整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，目前仍待量能明顯放大回升後，台股方將走出目前區間僵局。

永豐期貨認為，台股歷經前日重挫後、昨日再度反彈試圖挑戰月季線反壓，雖然收盤站上月線，但目前多空還是在膠著對峙當中。

操作上，還是暫且觀望季線能否順利站穩為宜；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.25升至1.84，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。

元富期貨指出，就技術面觀察，在權值股的帶動下，台指期昨日呈現開高走高格局，大漲超過百點，反彈到季線稍見壓力，終場以紅K棒留上下影線作收；目前上檔季線壓力沉重，突破之前，建議先以中性區間看待為宜。