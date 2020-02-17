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防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

疫情狙擊！東京馬拉松2020取消非職業跑組參賽

法人：美股期貨 多頭架構逐漸轉強

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

上周五（14日）美股漲跌互見後，仍維持在歷史高位。目前美股三大指數技術面不同調的狀況已有所改善，法人表示，標普500已經和Nasdaq一樣相對偏多，小道瓊雖然強勢程度相對薄弱，但多頭架構也已有逐漸轉強的跡象。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，以成交量活絡CME美股指數期貨觀察，上周五道瓊指數與標普500指數遇壓拉回， 所幸下方5日線支撐強勁， 道瓊小黑K留下影線守穩5日線， 標普500則是收復跌幅再創收盤新高。

上周國際股市表現可以發現市場對新冠肺炎的反應持續淡化並樂觀反應，主要一大原因來自中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鐘南山表示，疫情預估在2月達到高峰，可能在4月結束，消息面緩解市場對疫情的擔憂，激勵美國股市在上周續刷歷史新高。

雖然後續大陸確診人數持續增加，一度引發美股電子盤跳水，但在市場傳出美國有意願祭出新的減稅方案，抵銷利空消息。

美國勞工部上周四（13日）公布1月消費者物價指數月增率及年增率分別為0.1%及2.5%，為2018年10月以來最大年增幅，同時高於市場預期的攀升2.3%，顯示通膨堅挺，支持美元與美股續漲。

上周四，美國商務部宣布，再次延長華為的臨時出口許可45天，不過，美國國家安全顧問歐布萊恩也表示，華為有能力透過5G網路和其他系統秘密獲取敏感訊息，此番言論是美國白宮對華為最嚴厲的公開譴責之一。

另一方面，大陸上周三、周四確診病例創歷史以來相對高值，分別為15,152人、5,093人，大幅高於前些時間的2,000至3,000的平均水位，所幸接連在14、15、16日的確診人數出現降溫，分別為2,644、2,009、2,051，再度回到相對緩和的數字，也可以從近期國際股市在12、13日的大增確診數下並沒有太過恐慌的表態，利空不跌反倒顯示市場的信心相對樂觀。

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