期貨商論壇／黃金期 緊盯月線

由於新冠肺炎疫情的新增確診病例呈現下降趨勢，顯示出在各國政府積極控制下；疫情有逐漸趨緩的情形，再加上美股在經濟數據利多的激勵下屢創歷史新高價位，使得投資人避險情緒持續消退，並將投資目光由黃金轉向股市，導致近期黃金價格呈現橫盤整理走勢。

在市場籌碼面部分，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布最新數據顯示，截至4日為止，紐約黃金期貨非商業交易人持倉淨多單部位較前周大幅減少了30,286口，淨多單水位下降至299,806口。

值得留意的是，隨著美股不斷創新高，企業高層及高階管理人員似乎已加快腳步拋售自家公司股票。

綜上所述，凱基期貨分析師林泳光認為，雖然新冠肺炎疫情有逐漸趨緩跡象，再加上美國股市在市場資金的推升下屢創新高，使原先因為恐慌情緒與避險需求推升的黃金價格回跌，並陷入橫盤整理走勢，不過在市場資金浮濫以及殖利率偏低的情況下，黃金價格也不易走空，後續若美股回跌修正的時候，將有可能再度推升黃金價格的走揚。

因此，建議投資朋友以月線為短線多空分水嶺，若黃金價格站穩月線之上時偏多布局；反之則保守觀望。（凱基期貨提供）