期貨商論壇／華通期 偏多操作
華通（2313）11日回補新春開盤的下跌缺口，雖未補完缺口但為少部分表現強勢的公司，華通從去年11月高點以來呈現盤跌走勢，同時也跌破日K線季線，但月K線仍為多頭走勢，華通在技術面為長多中期整理的趨勢。
因華通在台灣有廠區且大陸廠區員工留守生產率高，同時客戶訂單強勁，生產未受疫情太多影響，華通預估，第1季業績有機會比去年同期好。
在客戶端方面，受惠於中高階HDI 板及軟硬結合板需求強勁，為因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HD製程的需求商機，華通重慶二期廠規畫年產能可達500萬平方英呎，並依市場供需狀況分階段添購設備。
近期台股大盤投資氣氛好轉，外資12日也回補、轉買超62億元，其中即包括華通，值得關注。技術面上，華通期短期壓力在1月30日的下跌缺口，但若要確認底部型態，華通期要上漲站上1月初與1月中高點的連線，短期可假設為V型或頭肩底的型態，此連線為型態的頸線，若帶量突破型態的頸線可進場做多，目標先看去年的高點，短期停損可設周三長紅K線的低點。（康和期貨提供）
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