台指期 轉向震盪格局

股期雙市昨（13）日開高走低，但指數仍齊步震盪收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單增加2,424口至4.1萬口，展望盤勢，雖然新冠肺炎疫情稍獲控制，但延後復工負面影響仍需要觀察，台指期走勢恐轉趨震盪。

現貨與期貨行情走勢方面，由於疫情確診病例出現下滑趨勢，激勵美股四大指數周三再度刷新收盤歷史新高，台指期夜盤也上漲0.5%至11,838點作收。

不過，由於最新數據顯示武漢2月12日的確診人數高達1.48萬人，較前日增加1.32萬人，拖累美股電子盤跳水，台指期較夜盤跳低開出，雖然現貨開盤後由蘋概三王衝高帶動下，台指期一度衝高至11,837點，但臨近夜盤收盤價後追價力道明顯減弱，拉回再攻後仍舊失利，加上11時過後電子權值股陸續出現賣壓，使台指期一度翻黑，終場台指期小漲4點至11,774點，成交口數約10.7萬口。

價差方面，台指期逆價差擴至17.78點，電子期逆價差擴至0.9點，金融期逆價差擴至2.38點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超8億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加857口至2萬3,015口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,424口至4萬1,598口。

永豐期貨指出，台股昨天呈現開高走低留上影線，顯示近期雖有買盤進場，但偏多力道還是略偏保守，尤其新冠肺炎的最新狀況仍波動不穩，近期較大機會於季線附近測試，若回檔能守穩12日的多方缺口，則多方仍還有繼續上攻機會。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，月選偏多態勢，整體籌碼面偏多格局不變。技術面上，昨天呈現金融強電子弱跡象，但在新台幣依舊走強態勢下，短線台股震盪偏多格局看待不變。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天小幅收漲，但拉出較長上影線，且無法突破月線反壓，市場觀望情緒尚存；雖然疫情稍獲控制，但延後復工對電子產業供應鏈的負面影響仍需要時間觀察，後市風險仍在，台指期走勢恐轉趨震盪。