券商拚權證 證交所交易5獎揭曉

台灣證券交易所舉辦2019年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動，5大獎項第一名分別為：權數衝刺獎凱基證券、權數流通獎元大證券、權值卓越獎元大證券、權值成長獎犇亞證券及權民新秀獎台新證券。

權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動主要是以提升市場動能及追求比前一年同期成長為目的，核算期間是從2019年3月1日到12月31日止，為期10個月。

1.權數衝刺獎：凱基證券、國票綜合證券、元大證券、統一綜合證券及群益金鼎證券。該獎以權數衝刺獎以各權證發行人發行權證每檔可得基本1分，另超過前一年度同期檔數部分，每檔加獲5分，依總得分高低排序取前五名。

2.權數流通獎：元大證券、凱基證券、群益金鼎證券、元富證券及永豐金證券。該獎依各權證發行人所發行權證的銷售金額達350億元（含）以上，依銷售金額高低排序取前五名。

3.權值卓越獎：元大證券、群益金鼎證券、凱基證券、元富證券及永豐金證券。該獎項是各證券經紀商受託買賣權證成交金額達550億元（含）以上，依權證受託買賣成交金額高低排序取前五名。

4.權值成長獎：犇亞證券、亞東證券、國票綜合證券、合作金庫證券、華南永昌綜合證券。該獎項依據各證券經紀商權證受託買賣累計成交金額達10億元（含）以上，與前一年度同期比較其成長率，依成長率高低排序取前五名。

5.權民新秀獎：台新綜合證券總公司、新光證券總公司、國泰綜合證券敦南分公司、新光證券台中分公司、台新綜合證券台中分公司，第六名則有元大證券中壢分公司、元大證券草屯分公司、台新綜合證券高雄分公司、玉山綜合證券高雄分公司、富邦綜合證券板橋分公司。

權民新秀獎依各證券商營業據點的各投資人帳戶權證買進成交需達5筆，且該帳戶於最近一年無權證成交紀錄者視為權證新秀，新秀戶數達100（含）戶以上的各證券經紀商營業據點，依新秀總戶數高低排序取前6名，第6名取5位並列。