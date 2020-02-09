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台灣第18例新冠肺炎 台首見無症狀高病毒量案例

26檔抗震ETF將除息 最高配息率6%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
2月將除息ETF。＊為半年配；＊＊為首次配息；季配息採單次配息率乘以四。資料來源：CMoney

武漢肺炎疫情加劇，台股2月行情大擺盪，統計上市櫃ETF將有26檔啟動除息，清一色是抗震型的債券和特別股；投資人除了短打避險工具，也可留意將除息又抗波動的ETF，有機會配息、價差兩頭賺。

上周起，復華投信美元信用債、公司債A3、次順位IG金融債以及永豐投信的美國500大ETF，已率先做除息，最高是高收債相關的FH美元信用債、配息率4%。接下來將除息的26檔股債ETF，規模更大，最高配息率則超過6%。

18日群益投信的五檔債券ETF共同除息，是新一波除息潮的急先鋒，緊接著19日凱基四檔債券ETF，20日富邦四檔和國泰三檔債券ETF，21日元大特別股和三檔債券ETF，以及24日中信投信四檔與新光二檔債券ETF將除息，都具備抗跌特性。

上述若扣除半年配息一次的大陸債ETF，各檔配息率均自2%起跳，貼近指數水準；最高是首次配息的富邦全球能源債，每單位擬派發0.669元，換算配息率6.5%。

其次首檔掛牌的新興債ETF-群益15年EM主權債擬派發0.515元，潛在配息率也達到4%，第三的元大US高息特別股派0.86元，配息率3.44%。

同屬於新興債的富邦新興投等債、防禦型產業的群益15年IG公用債、元大10年IG銀行債、富邦歐洲銀行債、新光投等債15+、凱基醫療保健債、市政債的中信美國市政債，以及每季配息的群益7+中國政金債、中信中國美元IG債等大陸債ETF，亦有3%以上。

2%多則以公債類的元大美債20年、中信美國公債20年，投資級債的凱基AAA-AA公司債、新光15年IG金融債等為大宗。其中，新光投等債15+近期規模變化較大，法人預估實際配息率可能再挺進4%。

至於半年配一次的陸債ETF有四檔，包括該類型前二發行的元大中國債3-5、富邦中國政策債和凱基中國債3-10、中信中國債7-10。

這四檔ETF均已在去年下半年做近一年度的上半年配息，本次配息率分為1.49%、1.97%、1.62%和1.59%，計入前次的年度配息率各3.09%、4.34%、2.74%及1.89%。

法人表示，短線避險情緒升溫，有利抗震型ETF吸金，但須留意部分ETF配息率雖佳，規模卻有限，如收益率最高的富邦全球能源債不到1億元，故參與上，應同步搭配規模和流動性。

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