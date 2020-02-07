期貨商論壇／台積期 偏多布局

觀察昨（6）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有20檔、下跌有零檔；此20檔個股多數以平盤開出，盤中震盪走高。

目前主流個股趨勢已逐漸重回多方，個股期貨中昨日成交口數較大者為市場熱門標的，包括聯電期（FICCF02）、鴻海期、台積電期，其中以聯電期漲5.4%最強勢；鴻海期重新站回半年線之上，走勢反彈；台積期回補開紅盤的空方缺口。熱門類股偏多的走勢顯示台股目前反彈氣勢如虹，籌碼中性偏樂觀看待。

以加權指數觀察，自2月3日低點11,138反彈，至昨日已反彈逾600點，5日均線彎頭向上，近五個交易日二黑三紅，多方反彈氣勢旺盛，將挑戰收復季線。短線雖有漲多拉回疑慮，但買盤積極，拉回只要能守穩5日均線格局仍有望延續反彈行情。在此大盤格局背景下，短線個股期貨篩選條件是：月線向上且站穩於5日均線之上者，或回補1月30日開紅盤之空方缺口者。在股票期貨成交口數較大的前20檔中有：旺宏期、台積期、華新科期等。

從技術面觀看：旺宏期走勢偏多且創歷史新高，月線成短底，可沿5日線偏多思考；台積期則回補空方缺口且站回月線，可待拉回月均線有守偏多布局；華新科期亦是回補空方缺口且站回月線之上，可以月線為多方防守位置偏多布局。（兆豐期貨提供）