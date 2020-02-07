期貨商論壇／選擇權 伺機進場

近期因武漢肺炎疫情不斷爆發，中國大陸城市也陸續封城，使得全球陷入恐慌之中，股市呈現下殺重挫，台股也無一倖免，於1月30日單日暴跌近700點。

不過2月3日台股收長下影線，顯示買盤低接力道出現，外資也陸續增加期貨多單，使台股築底上揚，加上中國大陸與英國等國家都有消息傳出在疫苗上有所突破，恐慌程度些微緩解，且美經濟數據表現不錯，如ADP新增就業人數29.1萬人，出乎市場預期，暗指美國勞動市場動能仍然相當穩健。昨（6）日外資做多台指期，淨多單升至37,012口，現貨同步買超約52億元，推升台股上揚，終場現貨上漲176點長紅K作收，將挑戰季線。

觀察選擇權價量變化，近月買權最大未平倉量維持12,000點，有14,963口；近月賣權最大未平倉量維持11,400點，有18,674口，P/C Ratio由1.28升至1.43，整體偏多看待。

美中貿易戰目前處緩和階段，市場轉向注意肺炎疫情嚴重度，擔憂可能拖累全球經濟增長；不過台股於台積電（2330）、大立光、鴻海等電子權值股帶領下，已止跌緩步墊高，連三日上漲，代表台股下檔有撐。近期觀察全球肺炎疫情擴散程度是否加劇與外資在台股期現貨的布局，建議投資人在操作選擇權上，短線可以多頭策略因應。（統一期貨提供)