期貨商論壇／選擇權 伺機進場

經濟日報 / 記者王皓正整理

近期因武漢肺炎疫情不斷爆發，中國大陸城市也陸續封城，使得全球陷入恐慌之中，股市呈現下殺重挫，台股也無一倖免，於1月30日單日暴跌近700點。

不過2月3日台股收長下影線，顯示買盤低接力道出現，外資也陸續增加期貨多單，使台股築底上揚，加上中國大陸與英國等國家都有消息傳出在疫苗上有所突破，恐慌程度些微緩解，且美經濟數據表現不錯，如ADP新增就業人數29.1萬人，出乎市場預期，暗指美國勞動市場動能仍然相當穩健。昨（6）日外資做多台指期，淨多單升至37,012口，現貨同步買超約52億元，推升台股上揚，終場現貨上漲176點長紅K作收，將挑戰季線。

觀察選擇權價量變化，近月買權最大未平倉量維持12,000點，有14,963口；近月賣權最大未平倉量維持11,400點，有18,674口，P/C Ratio由1.28升至1.43，整體偏多看待。

美中貿易戰目前處緩和階段，市場轉向注意肺炎疫情嚴重度，擔憂可能拖累全球經濟增長；不過台股於台積電（2330）、大立光、鴻海等電子權值股帶領下，已止跌緩步墊高，連三日上漲，代表台股下檔有撐。近期觀察全球肺炎疫情擴散程度是否加劇與外資在台股期現貨的布局，建議投資人在操作選擇權上，短線可以多頭策略因應。（統一期貨提供)

台股
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中國電子設備、通用機械與半導體等領域的資本支出回升，促進工業自動化產業復甦，傳動系統元件供應商上銀（2049）、氣動元件供應商亞德客-KY（1590）營運前景可望跟著回溫，使外資相繼調高目標價，激勵買盤昨（6）日積極搶進，各漲6%、7%，同步站回所有均線之上。

期貨商論壇／選擇權 伺機進場

近期因武漢肺炎疫情不斷爆發，中國大陸城市也陸續封城，使得全球陷入恐慌之中，股市呈現下殺重挫，台股也無一倖免，於1月30日單日暴跌近700點。

台指期 外資加碼多單

股期雙市昨（6）日開高走高，指數齊步收復11,700點關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加2,332口至3.7萬口，展望盤勢，由於中國疫情出現曙光，加上美股維持強勢，將有利台指期延續反彈

期貨商論壇／台積期 偏多布局

觀察昨（6）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有20檔、下跌有零檔；此20檔個股多數以平盤開出，盤中震盪走高。

全民權證／景碩看旺 押價平

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全民權證／原相 二檔強強滾

原相（3227）受惠CIS需求強勁、索尼調升財測，今年獲利可期，帶動昨（6）日股價盤中創波段新高，終場收漲7.2%，站上170元，且籌碼面三大法人連續買超兩日，股價站上所有均線支撐。

開發、兆豐金 四檔火熱

台股昨（6）日開高走高，在電子權值股及金融股領軍下，終場加權指數大漲176點或1.5%，收在最高點11,749點，成交量達1,431億元。法人認為，金融具有穩定特性，在波動時表現抗震，投資人可留意開發金（2883）、兆豐金（2886）等，並用權證介入行情。

全民權證／緯穎 選逾100天期

緯穎（6669）去年（2019）第4季營收495億元，季增48%、年增6%，優於市場預期，法人看好今年在臉書、微軟與亞馬遜三大客戶帶動下，營運有機會成長。

晶技、旭富 聚焦稍價外

武漢肺炎疫情擾亂農曆年開紅盤後的投資市場，投資人更重視個別公司的業績成長性，例如，晶技（3042）與旭富（4119）就被法人看好；權證發行商表示，可挑稍價外的認購權證，參與行情。

最牛一輪／聯電利多 富邦95搶鏡

聯電（2303）去年全年稅後純益97.08億元，年增37.2%，每股純益0.82元，優於市場預期，日K連收四紅，站回所有均線。

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