台指期 外資加碼多單

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（6）日開高走高，指數齊步收復11,700點關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加2,332口至3.7萬口，展望盤勢，由於中國疫情出現曙光，加上美股維持強勢，將有利台指期延續反彈

現貨與期貨行情走勢方面，由於市場傳出新型冠狀病毒疫苗研發利多消息，加上ADP私人就業指數優於預期，激勵美股四大指數周三走高，也激勵台指期夜盤繼續衝高上漲0.8%作收。

台股昨跳高開出後震盪上行，盤面上除台積電（2330）、鴻海漲幅較大帶動指數衝高，塑化類權值股也受油價強彈而大漲，帶動台股一路衝高並以最高價作收，終場加權指數上漲176點至11,749點；期貨表現上，台指期買氣增溫，並由台塑四寶與電子權值領漲，午盤中國大陸公告將自14日起，對美750億美元商品加徵稅率由10%降至5%，推升台指期進一步拉高，終場大漲199點至11,741點，成交口數約12.2萬口。

價差方面，台指期逆價差縮至8.68點，電子期逆價差縮至0.73點，金融期逆價差縮至0.81點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超44億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,689口至18,571口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增2,332口至37,012口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則增加3,377口至9,454口。

永豐期貨指出，在疫苗消息與美國經濟數據亮眼等利多消息下，亞股昨天繼續全面強彈，關鍵個股台積電也已幾乎填補1月30日的空方缺口，但目前技術面仍面臨季線與月線反壓，操作上仍保守為宜。

群益期貨表示，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選皆為中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股來到季線壓力附近位置，目前仍待賣壓出籠消化，短線台股區間震盪看待不變。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天開高走高，終場並收復10日均線，期現貨逆價差收斂，市場氛圍亦趨於正面；展望盤勢發展，因中國疫情出現曙光，加上美股維持強勢，有利台指期延續反彈。

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