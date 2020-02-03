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寒冬送愛心 凱基證券助弱勢家庭過好年

2020-02-03 12:30經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢，提供突遭變故學生家庭或個人即時性急難救助，連續八年來，已協助超過300個家庭，讓他們能夠暫時度過難關；凱基慈善基金會並於農曆年前親訪部分受助家庭，致贈年節慰問金，讓他們能夠好好過年，並祝福鼠年平安順遂。

凱基慈善基金會協助的家庭隔代教養、單親家庭比例高，每一個家庭也都有各自的難處，特別需要來自社會的溫暖。像是今（2020）年小六的小杰與84歲的阿嬤相依為命，家裡的三餐常是依賴自學校帶回的營養午餐，上學穿的鞋子更常見開口或補釘；在物質匱乏的環境下，小杰獨立乖巧且孝順，還曾獨自一人在夜闌人靜大家都熟睡時，勇敢地外出求援，協助祖母送醫，被學校提報總統教育獎。其他個案或是父親早逝，單親媽媽獨力撫養子女，或是母親一間扛起照顧臥床爸爸和養育孩子的重擔，每個故事情節不同，卻都叫人鼻酸。

凱基慈善基金會寒冬送暖活動為急難救與弱勢學生助學金的延伸，除了在得知這些家庭急需援助時，立即伸出援手，協助其度過短期難關，並提供小朋友助學金，使其能安心就學；並藉由年節的親訪慰問，瞭解案家後續生活是否需進一步協助，建立長期關懷網。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，不但協助突發變故之弱勢學生家庭度過短期難關，並視需要進一步提供助學金，讓學生不因家庭變故而影響就學，能夠持續學習。凱基慈善基金會同時持續推動弱勢學生助學金計畫，連續八年已投入3,000多萬元，期望所有學生都能不受家庭經濟環境影響，在學校中安心受教，成長茁壯而成為社會棟樑。

凱基慈善基金會副執行長李傳慧(左二)與同仁親訪弱勢家庭獻愛心 (圖／凱基凱基慈善...
凱基慈善基金會副執行長李傳慧(左二)與同仁親訪弱勢家庭獻愛心 (圖／凱基凱基慈善基金會提供)
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