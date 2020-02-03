法人：留意美股期貨走向

目前三大指數技術面稍不同調，標普500與道瓊已較有明顯做頭向下味道，但Nasdaq的偏多架構仍在，但也面臨頸線保衛戰，若未能守穩，後續補跌力道就相對較重。法人說，操作可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，而習慣操作現貨的投資人，也可考慮道瓊反1或其他相關反向ETF進行參與。

永豐期貨表示，以成交量活絡CME美股指數期貨觀察，三大美股指數期貨中，技術面相對還偏多的剩下miniNasdaq期貨，上周五長黑K雖跌破9,000點整數關卡，但未跌破1月27日低點，此區能否止穩相對關鍵，否則將有回測季線風險，然而mini道瓊期貨技術面相對疲弱，日K在上周五一次跌破1月27日的頸線及季線支撐，做頭向下修正的型態已較明顯。

上周國際股市主要壟罩在武漢爆發的新型冠狀病毒陰霾下，上周一（1/27）美股三大指數跳空開低走低，雖然隨後周二至周四因美國消費信心數據優於、蘋果第四季財報表現優於預期，以及世界衛生組織表示肯定中國方面做的防疫措施，激勵美股三大指數震盪反彈，最嚴重的狀況出現在上周五（1/31），美國政府宣布對中國實施旅行限制，美股三大指數終場下跌1.59%~2.09%不等，VIX指數竄升至18.84創近三個月來收盤新高。

永豐期貨表示，近期各數據也都顯示市場擔憂經濟所受衝擊，西德州輕原油期貨在上周下挫4.8%至51.56美元／桶，10年期公債殖利率從1.70%驟降至1.51%，而除了Fed主席在上周利率會後聲明中提及新型冠狀病毒是經濟不確定因素之一外，FedWatch tool也顯示，市場認為今年3月Fed降息1碼的機率在上週從3.8%升高至26.6%。

整體而言，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續衝擊全球，由於最受影響的大陸股市於1月23日封關，封關後至1月31日期間內，表彰陸股的A50期貨跌幅高達7.41%，所幸今（3）日開盤後，上證指數並未直接打入跌停，早盤指數跌幅落在8%附近，2,700點的位階似乎有所支撐。基本面部分，今晚將公布ISM製造業指數，本周五美國勞工部也將公布非農就業數據，此外，本周也將陸續公布Google、迪士尼、好事多、高通等重要個股之第四季財報表現，也都是未來疫情以外市場相對看重的幾個焦點。