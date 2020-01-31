台指期 外資大砍多單

股期雙市昨（30）日重挫回檔，指數齊步失守季線。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單大減1.3萬口、滑落至1.8萬口，展望盤勢，在疫情未獲有效控制之前，台指期仍有修正風險。

昨天台股紅盤日跳空開低下跌2.7%後，持續震盪下行，盤面上金電傳齊跌，其中又以鴻海（2317）、國巨亮燈跌停，終場加權指數跌5.7%至11,421點；期貨表現上，因權值龍頭台積電下跌5%，鴻海更跌停鎖死，而金融、傳產亦明顯修正，終場台指期大跌741點，以11,370點作收，成交口數24.8萬口。

價差方面，台指期逆價差擴至51.74點，電子期逆價差擴至2.4點，金融期逆價差擴至4.66點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超263億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1萬7,800口，使留倉部位轉為淨空單6,491口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1萬3,550口至1萬8,239口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是增加1萬1,923口，使留倉部位轉為淨空單4,534口。

永豐期貨指出，雖然說疾病帶來的行情往往只是一時，但回歸技術面，昨天日K一舉摜破1月8日頸線以及季線支撐，多頭架構已被扭轉偏空，目前須留意最接近的11,400點整數關卡以及半年線支撐，在外資還是持續偏空應對以及支撐未明顯浮現前，不建議過早摸底進場。

群益期貨表示，外資期現貨明顯做空，自營商選擇權中性格局，周選偏空態勢，整體籌碼面偏空。技術面上，昨天台股出現爆量長黑，在季線由支撐轉做壓力下，目前台股逢高可偏空操作，短線以震盪偏空看待。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天以長黑K棒摜破季線，均線亦呈現死亡交叉；展望盤勢發展，由於中國延後開工恐造成產業鏈混亂，電子族群將首當其衝，在疫情未獲有效控制之前，台指期仍有修正風險。