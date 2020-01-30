武漢肺炎疫情延燒 台指期大跳水跌逾300點

武漢肺炎又爆增千例，確診達7700例170死。取自新華網 分享 facebook

受到武漢肺炎疫情影響，過年封關期間美股震盪走低，累計四大指數全數下跌，使今（30）日台指期新春開紅盤大跳水逾300點，最低來到11741點，開紅盤交易行情可能備受壓抑，操作上宜謹慎。

雖然過年期間美股2019年第4季財報季表現亮眼，企業獲利優於預期比例高，而且美國商務部暫緩對華為提高出口限制的措施；不過受到中國肺炎疫情影響，市場擔心全球經濟受到衝擊，四大指數累計均下跌超過1%。

累計四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌613.6點，或2.09%，收在28734點；標普500指數下跌56.2點，或1.68%，收在3273.4點；Nasdaq指數下跌113.7點，或1.21%，收在9275.16點；費半指數下跌57.9點，或3.02%，收在1858.7點。

法人認為，過年期間中國大陸武漢爆發的特殊傳染性肺炎的疫情愈演愈烈，受此疫情恐擴散影響，衝擊國際市場於過年期間跌幅約在2%至3%，其中台積電ADR至1月29日下跌2.37%，影響台股約67.7點，還有其他受到此事件影響的旅遊、酒店、航空、美食產業等恐怕也都將受到衝擊。

由於疫情還在擴散當中，推估在疫情未受到控制前，短期資金會流向日圓、黃金、美國公債等避險資產，而台股產業方面，口罩、不織布、清潔用品、耳溫槍、製藥、疫苗、線上遊戲、電子商務等產業可望受惠。