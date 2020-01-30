期貨商論壇／晶電期 偏多布局

晶電（2448）在豬年封關前突破去年11月以來盤整高點，同時也創下去年8月以來新高，代表經過整理後向上突破，將出現另一波的上漲走勢。若再從長期的線圖來看，晶電2016年出現一次低點，2019年再出現一次低點，兩個低點是否有W底型態的機會，確認為晶電股價突破2017年最高價。

晶電去年12月營收站上13.5億元、月增4.8%、年增13.5%，為2018年2月以來首度恢復同比正成長，主要是手機背光與車載應用客戶拉貨動能增強所致；公司表示，接下來還有大尺寸高階電視新機種背光產品備貨需求加入，預期2020年第1季表現也有機會優於2019年首季。

2020年市場關注焦點，在於奧運帶動的大尺寸8K電視高階背光商機，以及Mini LED發展趨勢。若新產品量產進度符合預期，晶電2020年營收可望恢復同比正成長。

為發展Mini LED、VCSEL、Micro LED等新事業，晶電今年亦將擴大資本支出，其中，Mini LED相關新產能預計將在2020年農曆年後陸續開出，初期將導入高階電視、電競顯示器，以及眾所矚目的平板電腦、筆記型電腦等等產品。

技術面上，長紅突破整理後，短期只要不跌回長紅K線低點以下，應可偏多操作晶電期，停損可設於長紅K線低點之下，畢竟晶電期長期底部型態未確定，此波的上漲也可視為跌深反彈走勢。（康和期貨提供）