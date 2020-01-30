親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

期貨商論壇／晶電期 偏多布局

2020-01-30 03:14經濟日報 記者周克威整理

晶電（2448）在豬年封關前突破去年11月以來盤整高點，同時也創下去年8月以來新高，代表經過整理後向上突破，將出現另一波的上漲走勢。若再從長期的線圖來看，晶電2016年出現一次低點，2019年再出現一次低點，兩個低點是否有W底型態的機會，確認為晶電股價突破2017年最高價。

晶電去年12月營收站上13.5億元、月增4.8%、年增13.5%，為2018年2月以來首度恢復同比正成長，主要是手機背光與車載應用客戶拉貨動能增強所致；公司表示，接下來還有大尺寸高階電視新機種背光產品備貨需求加入，預期2020年第1季表現也有機會優於2019年首季。

2020年市場關注焦點，在於奧運帶動的大尺寸8K電視高階背光商機，以及Mini LED發展趨勢。若新產品量產進度符合預期，晶電2020年營收可望恢復同比正成長。

為發展Mini LED、VCSEL、Micro LED等新事業，晶電今年亦將擴大資本支出，其中，Mini LED相關新產能預計將在2020年農曆年後陸續開出，初期將導入高階電視、電競顯示器，以及眾所矚目的平板電腦、筆記型電腦等等產品。

技術面上，長紅突破整理後，短期只要不跌回長紅K線低點以下，應可偏多操作晶電期，停損可設於長紅K線低點之下，畢竟晶電期長期底部型態未確定，此波的上漲也可視為跌深反彈走勢。（康和期貨提供）

晶電LED電視

延伸閱讀

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

外資抱股過年最愛10檔 挑低本益比、有題材

陳奕光專欄／Mini LED供應鏈添動能

16檔大戶認養 搶紅包聚焦點

相關新聞

台指期 短線壓力升高

2020-01-30 03:14

期貨商論壇／輕原油期 有撐

2020-01-30 03:14

武漢肺炎疫情升溫 陸股盤中急挫往3,000點關卡測試

2020-01-23 11:02

熱門文章

韓港股收假後慘跌 明天看台股怎麼對抗3,000億美元賣壓

2020-01-29 14:10

武漢疫情擴散 台股專家憂明天開紅盤不樂觀

2020-01-29 10:51

操作明日台股 專家：減碼與避險是需要的策略

2020-01-29 11:53

武漢肺炎燒 防疫、宅經濟股隆咚鏘

2020-01-29 13:44

台股明開紅盤 專家：恐跌3-5 %

2020-01-29 13:44

債券ETF看漲 這類ETF估漲最「兇」

2020-01-29 21:12

2020旺年股盤點／藍牙無線耳機不退燒 台廠補

2020-01-29 13:42

台股明開盤 國安基金：基本面佳投資人勿恐慌

2020-01-29 12:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top