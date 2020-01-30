期貨商論壇／輕原油期 有撐

美國商務部公布12月零售銷售數據優於市場預期，顯示消費者購買力持續提升，1月11日當周美國初領失業救濟金人數低於前值亦顯示就業市場強勁，且費城聯準會1月製造業指數表現優於市場預期，激勵美元指數自低點反彈。

且隨著美中第一階段貿易協議簽訂，美參議院批准美加墨貿易協議的樂觀氣氛紓解交易人對原油供過於求的擔憂，在市場資金風險偏好轉佳下，使得2月輕原油期貨自波段低點開始反彈，但因中國武漢肺炎疫情近期趨於嚴峻，導致在台股封關期間，價格再次反轉向下。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，基本面部分，石油輸出國組織（OPEC）公布的1月月報中顯示，沙烏地阿拉伯與OPEC全體會員國12月日均產量分別較前月減少11萬與16萬桶。另一方面，截至1月10日EIA資料顯示，在美國原油產量來到新高之際，煉油設備產能利用率與美國原油庫存同步由升轉降。OPEC持續減產與美國能源庫存下降，加上全球多國央行持續寬鬆的貨幣政策為輕原油價格提供支撐。

不過，籌碼面的部分，截至1月14日當周CFTC大額交易人報告中，以短線資金為主的投機部位與管理基金的多頭部位，分別較前一周下降1.6%與3.3%，顯示地緣政治、以及突發事件對市場資金風險偏好的影響，亦為原油價格波動的因素。（國泰期貨提供）