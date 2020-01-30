台指期 短線壓力升高

台指期20日豬年封關日時，受美股四大指數持續創歷史新高的激勵，一度衝高至12,160點，惟在封關期間，國際股市受武漢肺炎疫情益趨嚴峻干擾呈下跌走勢，權王台積電ADR下跌2.5%，使得今（30）日開紅盤交易行情可能備受壓抑，操作需謹慎。

價差方面，截至豬年封關日時，台指期逆價差縮至7.71點，電子期逆價差縮至0.25點，金融期逆價差縮至2.37點；現貨部分，三大法人買超64億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加850口至11,309口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少593口至31,789 口；特定法人全月台指期淨多單增加1,010口至7,389口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,300點，賣權未平倉最大量集中在11,800點，全月份未平倉量put／call ratio值由1.49升至1.51，VIX指數則上漲至16。

元富期貨認為，技術面上台指期在豬年封關日呈現區間震盪格局，重新站回所有均線之上，終場以黑K棒留上影線作收，目前重要支撐月季線持續向上走升，整體多方架構不變，但在封關期間，國際股市走跌拖累下，建議操作宜暫謹慎。

據統計，台股封關期間，美股中道瓊下跌約2%，NASDAQ與費半各1.2%，S&P500則下跌1.6%；上證跌逾3%，昨（29）日恢復交易的港股當天跌2.8%，為台股今日開紅盤帶來壓力。有期貨商認為，台指期封關日指數重回12,100點上，但日線卻拉出長上影線，隱含市場拉抬力道有限，在台股封關期間，美股、亞股走跌下，現貨、期貨都將面臨拉回壓力，需待染疫病例度過高峰、新增人數開始下降，國際股市回穩後，才有利台股另一波走勢。