DRAM產業拐點已到 外資首選力成

受惠5G手機換機潮、佈建雲端伺服器的雙動能，外資看好將引爆DRAM的市場需求量大幅成長，預期至慢從第三季開始將轉變成為供不應求的產業結構，同時在投資建議上，外資首選封測廠的力成（6239）。

外資分析，先前全球的DRAM產業在2017~2018年期間，走了至少六季以上的大多頭行情，不過在2018年第四季開始趨勢反轉向下，其中主流產品8Gb DDR4的現貨市場價格，2019年年初由6.4美元下跌至年中的3.4美元，不過觀察近期報價明顯回升，8Gb DDR4的現貨市場價格波段回升了10%、4Gb DDR4的現貨市場價格更波段回升了15%，顯見產業週期復甦向上的拐點已到，且結束長達約六季的空頭行情。

供給部分，全球DRAM產業2018年的資本支出約185億美元，不過2019年下降為145億美元，由於過去兩年資本支出趨勢下滑，則今年DRAM產能不至於快速增加，故不意再次產生供過於求的殺價競爭情形。

市場看好5G手機換機潮與佈建雲端伺服器的雙引擎動能，近期將引爆DRAM的市場需求量大幅成長，故法人預期至慢從第三季開始，DRAM市場將轉變成為供不應求的產業結構，現貨報價有機會盤堅向上，帶動DRAM廠商的業績逐季成長。